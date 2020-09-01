تنصيب الأمينة العامة الجديدة لوزارة الصناعة الصيدلانية

أشرف وزير الصناعة الصيدلانية, الدكتور عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد, الثلاثاء بمقر الوزارة, على تنصيب خودير ظريفة في مهامها الجديدة كأمينة عامة للوزارة.
و دعا بن باحمد بالمناسبة اطارت القطاع , الى المثابرة و الالتزام في اداء المهام المنوطة بهم حتي يتسنى للقطاع بلوغ الاهداف المسطرة له حسب ما افاد به بيان الوزارة و اغتنم الوزير هذه المناسبة ,حسب نفس المصدر, ليذكر بالدور الاستراتيجي الذي سيمثله هذا الفرع في اعادة بعث التنمية الاقتصادية للبلاد وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية, و كذا المحاور الاساسية التي تقوم عليها خطة العمل المصادق عليها
ب.ع
أشرف وزير الصناعة الصيدلانية, الدكتور عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد, الثلاثاء بمقر الوزارة, على تنصيب خودير ظريفة في مهامها الجديدة كأمينة عامة للوزارة.