تنصيب ابنة نقابي بسونلغاز لولاية سعيدة

فجرت مراسلة موجهة من مكتب المنظمة الوطنية للشباب والشغل وترقية المواطنة بولاية سعيدة إلى المدير العام لمؤسسة الكهرباء والغاز فضيحة من العيار الثقيل هزت مؤسسة سونلغاز لولاية سعيدة على خلفية توظيف ابنة نقابي بذات المؤسسة في منصب مهندس دولة في الاتصالات السلكية واللاسلكية قبل إعلان نتائج الامتحان.

هذا وأشارت المراسلة التي تلقت الوسط نسخة منها أن ابنة هذا المسؤول حديثة التخرج من الجامعة ولم تسجل في وكالة تشغيل الشباب إلا أياما معدودات قبل المسابقة في حين تم إحصاء العشرات من الشباب من ذوي الخبرة والأقدمية الذين تقدموا للمسابقة التي لايزال لم يعلن عن نتائجها.

محمد بن ترار