تنشر نتائج الحركة التنقلية لسلك أساتذة التعليم المتوسط

مع فتح الباب لإيداع الطعون بداية من هذا الأسبوع

شرعت العديد من مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، أمس، في نشر نتائج الحركة التنقلية، الخاصة بالأطوار التعليمية الثلاث، بالأخص الطور المتوسط، وهذا كي يتمكن المعنيون بهذه الحركة، من استكمال الترتيبات الإدارية الخاصة بالتنقل إلى مؤسسات أخرى .

وحسب مصادر إعلامية، فقد عرفت الحركة التنقلية لهذه السنة، مشاركة العديد من الأساتذة خاصة في الطور المتوسط ،أين وصل عدد المطالبين بتغيير المؤسسة في هذا الطور، إلى 60 بالمائة من مجموع الطلبات .

في حين، أعلمت مديريات التربية الأساتذة الذين لم يستفيدوا من الحركة، بإيداع الطعون على مستوى المديريات، وهذا بداية من هذا الأسبوع، كي يتم دراستها وإعادة النظر فيها.

مريم خميسة