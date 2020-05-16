تنسيقية الأئمة تدعو للإسراع في إخراج زكاة الفطر

دعا رئيس التنسقية الوطنية للأئمة، جلول حجيمي، أمس، الجزائريين إلى المسارعة في إخراج زكاة الفطر، وتسليمها لمن يسحقها من الأُسر المحتاجة التي تأثرت بإجراءات الحجر الصحي، مؤكدا أن الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، نتيجة وباء كورونا، يفرض إخراج زكاة الفطر، قبل وقتها وتسليمها مباشرة للمحتاجين، دون وساطة صندوق الزكاة.

وأفاد حجيمي في تصريح لـلصحافة، إن الأئمة وجهوا نداء للجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف حثهم على إخراج زكاة الفطر قبل آوانها، خصوصا في ظل وجود عائلات، تأثر دخلها بصفة كبيرة بسبب الوباء، ما سيساهم في تحقيق نوع من أنواع التكافل الاجتماعي بين الجزائريين، مشيرا بالمناسبة، إلى أن غلق المساجد وتعليق صلاة الجماعة، صعب من تحسيس الناس، بأهمية إخراجها قبل وقتها المعروف، لدى المالكية بثلاثة أيام قبل العيد.

وتجدر الإشارة، أن لجنة الفتوى، على مستوى وزارة الشؤون الدينية، أصدرت بيان، أجازت فيه إخراج زكاة الفطر، لهذه السنة مع بداية شهر رمضان، محددة قيمة الزكاة هذا العام بـ120 دينار.

مريم خميسة