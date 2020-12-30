تنحية حمري رسميا وتعيين عبدالصادوق مسيرا مؤقتا للرابيد

خلص الإجتماع الذي جمع السلطات المخلية بأعضاء شركة النادي المحترف سريع غليزان بتعيين عضور مجلس الإدارة عبدالصدوق سيدأحمد مسيرا للشركة خلفا للرئيس السابق محمد حمري المتواجد بالمؤسسة العقابية. وجاء هذا الإجتماع لاحل تنظيم شؤون الرابيد وترتيب البيت بعد شغور منصب الرئيس عقب سجن محمد حمري، حيث سيسير عبدالصادوق بصفة مؤقتة الفريق الى غاية تعيين رئيس جديد لمجلس إدارة الفريق.

وسوف يتم فتح رأس مال الشركة بعد عقد الجمعية الإنتخابية للنادي الهاوي حيث سيمتلك النادي الهاوي ماويقارب 34 بالماىة من اسهم الشركة المحترفة وجلب مستثمرين بالفريق من خلال شراء الاسهم لانهاء المشكل نهائيا.

أمين بن لزرق