تنامي رهيب للعنف الأسري خلال الحجر المنزلي

* تسجيل 5 وفيات لنساء نتيجة العنف

إعداد:أحسن مرزوق

يبدو أن فترة الحجر المنزلي لم تنزل بردا وسلاما على المجتمع الجزائري الذي عكرت صفو حياته ببعض الظواهر السلبية المشينة على غرار التنامي المخيف الظاهرة العنف الأسري التي راح ضحيتها الأطفال والنساء نتيجة دوافع نفسية واجتماعية فجرت العائلات الجزائرية بحوادث مؤسفة تطلعنا عليها يوميا الصحف وصلت حد الطلاق وارتكاب جرائم القتل في السياق تقربت “الوسط” من مختصين في علم التفسير والاجتماع وناشطات في حقوق المرأة لتشريح الظاهرة من جميع جوانبها وتقديم حلول لوقف هذا المأزق الخطير الذي يهدد كيان المجتمع .

الأخصائية النفسانية الأستاذة “إسعد ليلى”

“كبت الحريات فجر خلافات أسرية”

جميعنا يتفق أن نمط الحياة بعد الحجر الصحي تغير في الجانب الأسري خاصة العلاقات الأزواج الذين اكتشفوا عدة أمور طمستها الحياة العادية السابقة والروتين اليومي وبتعبير أدق حدثت المراجعة والمواجهة وما زاد الأمور سوءا تردي الأوضاع الاقتصادي والاجتماعي لبعض العائلات كضيق البيت وكذا كبت حرية الرجال ما ولد ضغطا نفسيا رهيبا تجلى في انفعالات خطيرة وصلت حد العنف الجسدي والطلاب ،ومن أجل تفادي الكارثة ندعو الجميع لعيش اللحظة الحالية وجعل الأزمة فرصة إيجابية لفهم الآخر واحتوائه وفتح أبواب التواصل والحوار المنعدم تماما لفهم الخلافات والتعامل معها،فالحجر فرصة لقضاء أوقات ممتعة مع أفراد العائلة .

الأخصائية الاجتماعية الدكتورة”مبروك مريم”

“غياب فن التعامل مع الأزمات يولد العنف”

هذه الظاهرة قديمة عرفتها كثير المجتمعات والبشرية والمجتمع الجزائري وتختلف أسبابها من أسرة لأخرى باختلاف مستواها الاجتماعي والثقافي والديني..وقد تعود أيضا لضغوط نفسية في هذا الظرف العصيب وتظهر في كل أشكال العنف بعد أن كان الأزواج تفصلهم أوقات العمل والأولاد في المدارس وأمام غياب ونقص فن التعامل مع أيام الأزمات تنقلب الأمور الأسوأ ،لهذا ننصح بالاهتمام بالجانب الروحي خاصة ونحن في شهر رمضان كقراءة القرآن وخلق فضاء ديني مع الأسرة و الأشغال ببعض النشاطات الثقافي والرياضية لملأ الفراغ، كما ننصح الأمهات بتفهم إمكانيات الزوج بعيدا عن الإفراط والتبذير لتفادي مشكل مادي أمام وضع كوروني صعب، وأخيرا ضرورة التمسك بالآخر والتركيز على الرابط الأسري وتوظيف الظفر في جوانب إيجابية وليس سلبية .

المناضلة النسوية “صونية لوزي”

” المرأة لا تزال ضحية المجتمعات الذكورية”

منذ بداية الحجر الصحي لاحظنا تزايدا كبيرا لحالات العنف الأسري و العنف ضد النساء فقد سجلت 5 وفيات لنساء ،العدد الذي يمثل فقط ما استطعنا الوصول إليه بفضل الناشطة النسوية ناريمان مواسي التي تقول ” لدينا عدة صفحات على مواقع التواصل نتلقى عدة رسائل من نساء و بنات يتعرضن للعنف و يبحثن عن سبيل للنجاة . من المؤسف أن نكون في أزمة عالمية و في الوقت الذي يجب فيه أن نتحد لمجابهة الفيروس و الأزمة الاقتصادية التي كشفت لنا الوجه الآخر للرأسمالية وجدنا أنفسنا نصارع من أجل النجاة داخل أسرنا فقط لأننا نساء وكما قالت سيمون دي بوفوار:لا تنسيني أبدا أن أي أزمة اقتصادية أو سياسية أو دينية كافية لإعادة طرح حقوق المرأة هذه الحقوق لم يتحصل عليها عليكن البقاء يقضات طوال حياتكن “. أعتقد أن الحجر الصحي كشف لنا كوارث و مخلفات النظام الذكوري الذي بنيت به المجتمعات و من الأسف أن تتعرض يوميا النساء للعنف الزوجي و الضرب المبرح بسبب رشة ملح زائدة أو طبخة غير لذيذة خاصة منذ بداية شهر رمضان و من المؤسف أن نجد الناس الذين يخلقون تبريرات للعنف قائلين “ساعفي راه صائم و موالفش الدار ” إذا كان الرجل لا يتحمل البقاء في المنزل لفترة محددة و من أجل سلامته فماذا عن النساء اللواتي تعتبر حياتهن كلها حجر منزلي ، وهناك نساء يبحثن عن المساعدة بعد تعرضهم للابتزاز و التهديد بالقتل من طرف أحد أفراد العائلة غالبا ما يكون الأخ أو الزوج و الشيء المقلق أننا في مثل هذه الظروف لا يمكننا تقديم إلا المساعدة المعنوية و النصائح .