تنامي رهيب لظاهرة الإجرام

* حلول إستعجالية لوقف نزيف الدماء









-الأخصائية الاجتماعية الدكتورة: عبلة علاوة

“التغيرات السوسيو ثقافية في المجتمع ولدت سلوكا إجراميا “



تعتبر جريمة القتل من الظواهرالأكثر خطورة على أمن وسلامة الأفراد والمجتمعات الأمر الذي أسأل حبر الكثير من المختصين والدارسين للوقوف على تداعياتها بالتقصي والبحث سواء من حيث الوقوف على أسبابها وتشخيصها، أو من احل تلحد منها عن طريق العقاب أو الإدماج. وتبقى كل هذه الآليات الشاهد الأكبر على مدى الانتشار الواسع لهذا السلوك الانحرافي وهذا ماسنحاول الوقوف عليه من خلال هذه القراءة السوسيو-ثقافية لجريمة القتل في المجتمع الجزائري.

يشهد المجتمع الجزائري خلال الآونة الأخيرة تناميا رهيبا لظاهرة الإجرام التي تحصد يوميا الأرواح في مشاهد وأحداث أبشع من أفلام الرعب، فلا يكاد يمر يوما تقريبا دون أن تطلعنا مختلف وسائل الإعلام عن جرائم بشعة أحيانا تزهق أرواح عائلات بأكملها ،ولتسليط الضوء عن الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري تقربت يومية “الوسط” من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسانيين الذين شخصوا أسبابها ودوافعها مع اقتراح حلول إستعجالية لوقف نزيف الدماء كما شدد أيضا الحقوقيون على تسليط أقصى العقوبات لأن الوضع حسبهم يستدعي دق ناقوس الخطر .



أولا/ جريمة القتل المحددات والضوابط:



إذا تحدثنا عن جرائم القتل في المجتمع الجزائري فإننا في الغالب نتكلم بصيغة المذكر البالغ المخيال الاجتماعي نتفق جميعنا على أن القاتل رجل ورجل بالغ يقدم على الفعل لعدة أسباب، غير أن التغيرات السوسيو الثقافية التي مست المجتمع الجزائري وسعت من مساحة الإجرام عامة و القتل بالأخص ,فلم يعد هذا السلوك الانحرافي يقتصر على فئة أو جنس أو سن معين و إنما انخرط الجميع في الإجرام (ذكر/أنثى)(بالغ/قاصر) على أوسع نطاق. أصبحنا نسمع ونقرأ كل يوم عن جرائم قتل ترتكب من طرف النساء و الأطفال وربما يليها تنكيل بجثث المعتدي عليهم. هذه الظاهرة الهجينة على المجتمع الجزائري تحكمها مؤشرات عديدة منها ماهو اجتماعي يتعلق بالأسرة و المحيط الاجتماعي_ الاقتصادي ومنها مايتعلق بالفرد و تركيبته الشخصية و النفسية. وإذا حاولنا البحث في العوامل السوسيو_ ثقافية لجريمة القتل فإننا نقف على العوامل الأسرية و إنعكساتها على شخصية الجاني رغم أن الباحثين التربويين يجدون صعوبة في تحديد الأسلوب المؤثر إلا أنهم يؤكدون على أنه هناك علاقة بين البيئة و الأنماط السلوكية للفرد و بالتالي فإن المجتمع المضطرب الذي تظهر فيه أساليب تربوية غير دائمة من (انحراف •تسلط ادمان •البطالة… إلخ) تعد بيئة دائمة لظهور السلوك المنحرف اللا_اجتماعي .في حين يعتبر المختصين في علم النفس أن الجريمة هي استجابة لسوء معاش داخلي تعتبر ميولات تمهيدية للإجرام حسب “فرويد”وبالتالي فالأنماط السلوكية للفرد لها علاقة وطيدة بالبيئة التي ينشأ فيها الفرد.



جرائم القتل و التغيرات السوسيو _ثقافية… أي علاقة؟



إننا لا نستطيع إهمال ما للتغير الاجتماعي من أثر على السلوك “الإجرامي”حيث أن التغيرات السوسيو_ثقافية التي مست المجتمع الجزائري على وجه الخصوص أفرزت العديد من الأنماط السلوكية التي تستدعي معها أنماط من الضبط الاجتماعي للتوجيه منعا لأي انحراف عن معايير و قيم الجماعة من تحل الحفاظ على التوازن الفردي والمجتمعي. فإذا كان الإنسان كائن اجتماعي يتفاعل مع بيئته مؤثرا ومتأثرا، فإن هذا الأخير أن كان سلبيا فإنه يحد من اجتماعيته ويعيقه.

فنظرية التفكك الاجتماعي لسياين ترى أن الفرد يسلك الإجرامي نتيجة التفكك الاجتماعي. باعتباره عامل هام تتفاعل معه العديد من العوامل. في حين يري جيفري Djeveri ان المنحرف يتصف بفقدان الشخصية الاجتماعية ويتميز يعحز عن استدماج القيم الثقافية للمجتمع مما يضعه في خالة تهميش بالنسبة لوسطه. وتماشيا مع نظرية الوصم الاجتماعي لأودينرلمرت Lemert فالانحراف هو خلل في التنظيم الاجتماعي وان ردود الفعل اتجاه الجريمة سببا في تكوين الجريمة ذاتها او تكرارها نتيجة قيام المجتمع بوصم المنحرف المجرم وبالتالي تصبح بيئة المجرم داعمة له ولسلوكه. وبالتالي المجرم يتعلم أنماط الإجرام عن طريق الاتصال والتواصل الاجتماعي.



ثانيا/الإعلام و الإجرام :الانفصال آم الاتصال:



لعب الإعلام في الوقت الراهن الدور البارز والمهم في التعريف بالظاهرة الإجرامية عامة وجرائم القتل تحديدا. فأخبار القتل أصبحت حاضرة يوميا علي صفحات المواقع الاجتماعية ومن خلال برامج تلفزيونية خاصة تعرض تفاصيلها ومجرياتها قمن جريمة قتل زوج لزوجته إلى خير قتل شاب في ظروف غامضة وصولا إلى جريمة قتل شابة لشاب في العشرينات من العمر. تتناقل الأخبار الصادمة لمجريات القتل في وسط المجتمع الجزائري ويتواصل العرض للمحتوى الإعلامي بالتحليل والنقاش للظاهرة مما ساهم في استدخال أنماط سلوكية في قيم الفرد من خلال هذا المحتوى الذي ينقل بشكل متكرر. كما ساهم في إعادة تشكيل الوعي لمفهوم الإجرام حتى وان كان بطريقة غير مباشرة مما زاد في تنامي الظاهرة وتفاقمها خاصة في أوساط الشباب من كلا الجنسين.

وفي الأخير فإننا نؤكد على أن الجريمة تحددها ضوابط ومعايير.خاصة جريمة القتل التي تعرف منحا تصاعديا ومتسارعا بشكل ملفت للانتباه مس كل الفئات العمرية والاجتماعية دون تمييز بين الجنسين نتيجة التغير السوسيو-ثقافي خاصة على مستوى القيم. وأمام هذا التنامي فإننا نقف متسائلين هل نحن عاجزين عن ضبط الظاهرة وفهم تفاصيلها لما تتميز به من غموض وتعقيد كظاهرة مرضية خطيرة تهدد المجتمع الجزائري ونتيجة لكل هذه التغيرات والأسباب أصبحت الظاهرة تستدعي دق ناقوس الخطر .



–الأخصائية النفسانية الأستاذة: هابط ملعيد

“اضطرابات الشخصية والإدمان يدفعان إلى العدوانية والإجرام”







كلما لاحظنا الارتفاع المرعب لمنسوب الجرائم في مجتمعنا في الآونة الأخيرة باختلاف نوعها و بتفاوت درجة بشاعتها بين القتل العمد و السرقة و الاختطاف و غيرها كلها جرائم ضد الطبيعة و لا يتقبلها العقل البشري لذلك ارتبط دائما مفهوم الإجرام بالأمراض النفسية فغالبا ما أطلق عن القتل و المجرمين لقب البسيكوباتتين و الشخصيات المضادة للمجتمع رغم اختلاف الدوافع

فالمشكلات النفسية التي يعيشها الفرد تؤثر على حياته بشكل كبير ما يؤدي إلى ظهور العديد من الأعراض السلوكية التي تسبب الأذى للمريض و المحيطين به على حد سواء و من أبرز الدوافع نجد الظروف المعيشية الصعبة و التحديات المتنوعة التي تواجه العديد من الأفراد في الحياة اليومية. و تمثل مشكلات اضطراب الشخصية من أكبر أسباب اندفاع بعض المرضى نحو ارتكاب الجرائم و اكتساب السلوك الإجرامي فأغلبها تؤدي بصاحبها إلى تبني عدوانية نحو المجتمع و نحو الآخرين و تميل بعض الشخصيات المضطربة لكسر القواعد و الأعراف الاجتماعية

و لا يقتصر مفهوم الجريمة للمريض النفسي على قيامه بإيذاء الغير فقط بل يمكن أن يوجه الأذى نحو نفسه كذلك و ترتبط العديد من أسباب الجريمة بالعوامل النفسية و التنشئة الاجتماعية كتعرض المريض لخبرات حياتية سلبية في مرحلة ما من مراحل العمر بشكل خاص الطفولة و المراهقة و نقص الذكاء بدوره كذلك له دور في تعرض الشخص للإصابة بالمرض النفسي بالإضافة للإدمان المبكر على المخدرات و غيرها من صور الاضطرابات النفسية . و تجدر الإشارة إلى أن الدراسات أثبتت أن نسب مرتكبي الجرائم من المرضى النفسيين لا تزيد بشكل كبير عن مرتكبي الجرائم من الأسوياء و بشكل عام يقوم الباحثون المتخصصون في الطب النفسي بمحاولة البحث عن الأسباب التي يمكن أن تؤدي بالمرضى النفسيين لارتكاب الجرائم و محاولة الربط بين العنف و الجريمة بشكل عام و الإصابة بالأمراض النفسية المتنوعة و مدى قدرة المريض على التحكم في نفسه و إدارة تصرفاته وذلك فيجب على الطبيب المعالج النفسي ملاحظة سلوكيات المريض و طريقته في الحوار و التحدث و يقوم بتسجيل الملاحظات التي تنبئ عن درجة من الخطورة لديه و يقوم بمحاولة التعرف على ما يدور بذهنه و تقديم التوصيات اللازمة نحوه كما يقوم بتهدئته و محاولة بث الطمأنينة في نفسه و تقديم المساعدة اللازمة له بالإضافة للتعرف على أفكاره و اتجاهاته نحو الآخرين و بشكل عام فإن المرض النفسي لا يعفي صاحبه من العقوبات القانونية على الجرائم التي ارتكبها حيث تتم إدانة النسبة العظمى من المجرمين ذوي المرض النفسي و الذين لا يثبت إصابتهم بخلل عقلي حقيقي يمكن أن يكون سبب في إعفائهم من العقاب

من جهة أخرى لا بد من وضع قوانين ردعية و محاربة الأسباب المؤدية للجريمة قبل محاربة مرتكبيها كتحسين ظروف التنشئة و الوعي النفسي و الحد من العوامل الخارجية المساهمة .



المحامية الأستاذة:حاجي مسعودة

“حان الأوان لتفعيل عقوبة الإعدام”



تعتبر جريمة القتل أول نوع جريمة على وجه الأرض من قتل قابيل لأخوه هابيل وجريمة القتل عرفها المشرع في المادة 254ق عقوبات بإزهاق روح ومن المادة254 إلى غاية المادة 264 توضيح لجريمة القتل أن كانت بالترصد وسيق الإصرار إن كانت قتل الأصول أو الأطفال وحتى العقوبة المقررة هي الإعدام الذي مع الأسف لايطبق مما زاد في تفشيها و انتشارها في مجتمعنا بشكل مخيف على السلطات التنبه ودق ناقوس الخطر كما أن المادة خمسة من قانون العقوبات جعلت الإعدام كعقوبة أصلية نستغرب عدم تحرك الدولة و إصدار قانون يفعل عقوبة الإعدام ويقوي آليات تطبيقه هو الرادع الوحيد لإيقاف شلال الدم المتواصل في بلادنا حتى أن هيبة الدولة و كيانها يتعزز بهاته العقوبة ويبسط قوتها فالعدل بتطبيق شرع الله القصاص القاتل يقتل ليكون عبرة لمن يعتبر رأيي آن الأوان لضرب بيد من حديد كل من يسلب روح زرعها الله في جسد أي إنسان نسأل الله القدير أن يحفظ بلادنا وشعبها من كل شر.