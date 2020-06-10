تناغم الجزائر و الرياض يمهد لاستقرار سوق النفط

* اجتماع وشيك للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق أوبك

تناقلت كثير من الدوائر المتخصصة أمس التصريحات المتبادلة بين الجزائري و الرياض وتركيز وزيري طاقتهما على التنويه بمكانة الطرفين حيث أكد وزير الطاقة السعودي, الأمير عبد العزيز بن سلمان, على دور الجزائر الذي وصفه ب”المحوري” في تقريب وجهات النظر بين دول منظمة أوبك و حلفائها للتوصل إلى اتفاقات من شانها أن تساهم في تحقيق استقرار سوق النفط .

و قال بن سلمان لدى نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي أمسية الثلاثاء أن “للجزائر دور عجيب ليس من حيث حجم إنتاجها النفطي و إنما من حيث قيمتها السياسية و قدرتها على تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك و الدول غير الأعضاء في إطار أوبك +”.

و أضاف أن الجزائر لديها “قدرة التواصل مع الجميع” خصوصا في الظروف الاستثنائية و هي دائما تبحث عن الحلول التوفيقية طويلة الأمد مؤكدا أن “الدور المحوري للجزائر في إنجاح مساعي أوبك ليس فقط أثناء ترؤسها لمؤتمر المنظمة بل هو مشهود له منذ سنوات طويلة و الدليل على ذلك تواجدها في كل لجان المنظمة”.

و اعتبر المسؤول السعودي أن مساعي الجزائر لإنجاح دور أوبك في تحقيق استقرار سوق النفط نابع أيضا من قناعتها أن هذا النجاح يصب في مصلحة جميع الدول الأعضاء و غير الأعضاء في منظمة أوبك، من جهته, أكد وزير الطاقة, محمد عرقاب الذي يرأس مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط, أن للمملكة العربية السعودية دور “ريادي” في كل المواقف و النتائج التي تم التوصل إليها في إطار التعاون أوبك +.

و أشار إلى مواصلة الجهود و التنسيق بين كل الأطراف قائلا “سنواصل في هذا التنسيق لأن المرحلة صعبة و تتطلب تنسيقا كبيرا و لا تزال النتائج غير كافية لذلك سنكثف جهودنا للخروج من الأزمة”.

و بخصوص تعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين في مجال الطاقة و ترقيتها إلى مستوى العلاقات السياسية, قال الوزير السعودي انه تمت دعوة عرقاب رفقة إطارات قطاعات الطاقة لزيارة السعودية مما سيسمح بتباحث سبل التعاون في كل المجالات.

كما أشاد ب”المستوى العالي للخبرات الجزائرية في مجال الطاقة” سواء على مستوى الشركة الوطنية للمحروقات أو مختلف الشركات العالمية مذكرا بالروابط الأخوية التي تربط بين الجزائر و بلده.

و بدوره, ذكر عرقاب بالزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون إلى السعودية و ما تميزت به من محادثات حول بعث التعاون في عدة مجالات منها الطاقة و أضاف أن الشراكة بين السعودية و الجزائر نابعة من منطلق العلاقات “الممتازة” بين البلدين مؤكدا على ضرورة تكثيف الاتصالات لبعث سبل التعاون في مجال الطاقة خاصة مع ما يمنحه قانون المحروقات الجديد الذي دخل حيز التنفيذ نهاية 2019.

و قال أن هذا القانون يرتكز على مقاييس عالمية في التعامل مع الشركاء على أساس مبدأ رابح-رابح مضيفا أن هذا الإطار التشريعي يشجع الشركات السعودية للمشاركة في المشاريع الضخمة في إطار الانتقال الطاقوي و استخدام الطاقات المتجددة و أشاد في هذا الإطار بالخبرات السعودية في مجال النجاعة الطاقوية و الصناعات التحويلية و بدوره, دعا السيد عرقاب وزير النفط السعودي لزيارة الجزائر للتعرف عن كثب عن فرص الاستثمار في مجال الطاقة.

استئناف إنتاج النفط في ليبيا

أكد وزير الطاقة و رئيس مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك, محمد عرقاب, أن استئناف ليبيا لانتاج النفط لن يؤثر على اتفاق أوبك و شركائها المتضمن تخفيضات في الإنتاج لتحقيق استقرار سوق النفط التي عرفت صدمة غير مسبوقة بسبب تداعيات وباء كورونا على الطلب و من ثم الأسعار.

و قال عرقاب لدى نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي أمسية الثلاثاء: “نحن على دراية بالترتيبات التي تقوم بها ليبيا للعودة لإنتاج النفط و لن يؤثر استئنافها للإنتاج على اتفاق أوبك (اتفاق أوبك + لخفض الإنتاج) حيث كانت هذه العودة متوقعة‘‘و أضاف في هذا الصدد :”ستتم دراسة التفاصيل خلال الاجتماع المقبل للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق أوبك”

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماعات الأخيرة لأوبك و أوبك+ قررت عقد الاجتماع المقبل لهذه اللجنة- التي ترأسها روسيا و السعودية و تعد الجزائر عضوا فيها إلى جانب دول أخرى كفنزويلا و عمان و الكويت و الإمارات العربية المتحدة- في 18 جوان الجاري.

ع.عبدالسلام/وكالات