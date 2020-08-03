تناشد الرئيس لفرض حجر كلي

ناشدت التنسيقية الوطنية لموظفي الصحة العمومية، أمس، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل فرض حجر كلي على كل ولايات الوطن، على مدار 24 ساعة على24، وهذا بهدف الحد من تفشي فروس كورونا من جهة، ورحمة بالأطقم الطبية من جهة أخرى في ظل معاناتهم مع هذا الوباء.

وأوضحت التنسيقية، عبر رسالة وجهتها لرئيس الجمهورية، نشرتها عبر صفحتها الرسمية، على الفايسبوك، أن موظفي الصحة وبجميع أصنافهم يعانون يوميا لمجابهة الجائحة، حيث يواجهون الموت يوميا، وقد سقط ضحايا عديدة من الأطقم الطبية بهذا الوباء، في سبيل المواطنين، مسترسلة أن أغلب الناس جاهلون بهذا الفيروس ولا يتقيدون بالتدابير، والأطقم الطبية وحدهم من يتحملون دفن جثث عمال الصحة، وقد أرهقهم التعب نفسيا وجسديا، خاصة أن أغلبهم بعيدون عن عائلاتهم.

كما أشارت التنسيقية في رسالتها الموجهة إلى المسؤول الأول في البلاد، أن عمال الصحة لا ينامون خوفا من نقل أو انتقال العدوى منهم وإليهم، مناشدين الرئيس بالمناسبة، بعد أن أهلكهم التعب في مقاومتهم الفيروس من أجل الشعب، أن يرحمهم بفرض حجر صحي كلي لجميع ولايات الوطن 24سا/24.

مريم خميسة