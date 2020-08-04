تموشنت..انشال جثة غريق بسواحل بني صاف

نجحت عناصر الحماية المدنية لبني صاف 40كلم غرب تموشنت ،فجر اليوم الثلاثاء من انتشال جثة غريق في البحر باحد شواطئ غرب ولاية عين تيموشنت.

هذا وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم انتشال الجثة بشاطئ مدريد 05كلم غرب بني صاف على الساعة الواحدة و32 د صباحا، بعدما شرعت ذات المصالح في البحث عنه منذ مساء أمس الإثنين، أين تم تسخير سيارة إسعاف وشاحنة إنقاذ و8 غطاسين وزورق نصف صلب ولم تتوقف العملية الى غاية انتشال جتثه .

محمد بن ترار