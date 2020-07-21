تمكين المواطن من ابداء رأيه تجاه الاستراتيجية الجديدة لمكافحة الفساد

كشف رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته طارق كور ان الهيئة ستفتح المجال للمواطنين لإبداء رايهم حول المشروع التمهيدي للاستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة الفساد التي سيتم الكشف عنها شهر ديسمبر القادم وذلك من خلال منصبة على الموقع الالكتروني للهيئة .

وقال رئيس الهيئة طارق كور في ختام الورشة التقنية الدولية لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وعرض الخبراء الدوليون الممثلين لمختلف المؤسسات الدولية إسهاماتهم حول المشروع التمهيدي حول الإستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد الذي يوجد في مرحلته النهائية انه سيتم تمكين المواطن من ابداء رأيه في هذه الاستراتجية التي ستطرح قريبا على السلطات العمومية من خلال منصبة الموقع الإلكتروني للهيئة ووبعد مصادقة السلطات عليها، سيتم تقديم المشروع للجنة ستتكفل بصياغة النسخة النهائية لهذه الإستراتيجية على أن يتم الكشف عنها في ديسمبر القادم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد المصادف ليوم 9 ديسمبر.

للإشارة تندرج هذه الإستراتيجية ضمن ديناميكية “جزائر جديدة دون فساد” وترتكز على خمسة محاور أساسية و هي شفافية و أخلقة الحياة العمومية و مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الوقاية من الفساد و مكافحته و ترقية و نزاهة القطاع الاقتصادي و تعزيز دور و قدرات هيئات المراقبة و العدالة في مكافحة الفساد إضافة إلى التعاون الدولي و تحصيل الأرصدة.

ب.ع