تمديد مواقيت الحجر المنزلي لمدة 15 يوما بولاية مستغانم

تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم كافة مواطني ولاية مستغانم، وبعد موافقة السلطات العمومية المختصة، بأنه تم تمديد العمل بمواقيت الحجر المنزلي الجزئي من الساعة الحادية عشرة (23:00) مساءً إلى غاية السادسة (6:00) صباحًا لمدة خمسة عشر (15) يوما ابتداءً من يوم الخميس 13 أوت 2020، وذلك على مستوى كافة بلديات الولاية.

كما ينجم عن هذا الحجر الجزئي الذي تم إقراره، على البلديات المذكورة أعلاه، التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات.