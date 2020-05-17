تمديد تدابير دعم المؤسسات المتضررة بوباء “كورونا”

مدّدت المديرية العامة للضرائب في بيان لها، التدابير الرامية لدعم المتعاملين الاقتصاديين الذين تأثرت نشاطاتهم بالأزمة الصحية الناتجة عن وباء “كورونا.“

وأوضح البيان بأن أجل إيداع التصريح الشهري “G50” المتعلق بالمكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الربح الحقيقي والمهن الحرة لأشهر فيفري ومارس وأفريل وماي.

بالإضافة دفع الحقوق والرسوم المتعلقة بها، تم تمديده إلى غاية يوم 21 جوان المقبل بدلا من 20 ماي الجاري

فيما أكدت مديرية الضرائب بأن المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية المؤسسات الكبيرة، فيواصلون إيداع تصريحاتهم الشهرية ودفع الضرائب والرسوم المستحقة إلكترونيا.

هذا وتم تمديد أجل إيداع التصريح الفصلي G 50 ter والخاص بالمكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة إلى يوم 21 جوان 2020.