تمديد #الحجر_الصحي إلى غاية نهاية رمضان ..!؟

من الممكن جدا تمديد الحجر الصحي طيلة شهر رمضان إستنادا إلى ما أشار له عضو اللجنة العلمية لرصد تفشي فيروس كورونا على مستوى وزارة الصحة ورئيس عمدة الأطباء الجزائريين، البروفسور محمد بقاط بركاني، اوضح اليوم السبت، أن شهر رمضان لهذه السنة سيكون حاسما خاصة فيما يتعلق بالالتزام بالحجر الصحي.

وأكد بقاط خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته وزارة التضامن والأسرة اليوم، على ضرورة الالتزام بإجراءات الحجر الصحي المنزلي

🔴تمديد اجراءات الحجر الصحي بـ 10 أيام إضافية

🔴التمديد سيسري إلى غاية 29 أفريل الجاري

🔴القرار اتخذه الوزير الأول بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

🔴القرار تم اتخاذه لمنع تفشي وباء كورونا

🔴القرار يشمل جميع التدابير الوقائية المصاحبة للحجر الصحي

🔴استمرار الحجر الكلي لولاية البليدة

🔴9 ولايات ستخضع للحجر الجزئي من 15.00 مساء الى 7.00 صباحا

🔴الحجر الجزئي من 19.00 مساء إلى 7.00 صباحا للولايات الـ38