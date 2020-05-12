* إعادة النظر في المنظومتين الصحية والتربوية

أعلن الوزير الأول, عبد العزيز جراد, الثلاثاء بوهران عن تمديد الحجر الصحي لمدة 15 يوما إضافية في إطار مجابهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مشددا على ضرورة تجند كافة الجزائريين للتخلص من هذا الوباء في المستقبل القريب.

وأبرز عبد العزيز جراد خلال تدخله عبر أمواج إذاعة وهران الجهوية في اطار زيارته إلى الولاية أنه وباستشارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قررت الحكومة تمديد الحجر الصحي لمدة 15 يوما إضافية ابتداء من يوم 15 ماي الجاري وفي كلمة ألقاها بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران “أول نوفمبر 1954” في إطار زيارة عمل لولاية وهران قال الوزير الأول إذا أردنا التخلص من هذا الوباء في المستقبل القريب ينبغي تجند كافة الجزائريين وعلى جميع الأصعدة ونوه بالمناسبة بالتعاون والتآزر الكبيرين اللذين أظهرهما الشعب الجزائري في هذا الظرف والذي جدد اللحمة الوطنية وأضاف أنه على المدى المتوسط, “علينا أن ننظم أنفسنا وننطلق على أسس صحيحة لنبني قاعدة متينة في المجال الطبي مذكرا في هذا الصدد بالقرارات الأخيرة لرئاسة الجمهورية والحكومة لا سيما لإعادة النظر في البنية الاقتصادية للبلاد وكذا بالنسبة للمجال الاجتماعي، وشدد جراد في سياق ذي صلة على ضرورة إعادة النظر في المنظومتين الصحية والتربوية لتحقيق التطور المنشود بالتركيز على العنصر البشري وقال في هذا الشأن: “إذا أردنا النظر إلى المستقبل علينا التركيز على هاتين المنظومتين والعمل على إصلاحهما بالارتكاز على العنصر البشري بصفة أساسية”, مبرزا أن الدول التي تطورت لم تحقق ذلك بفضل إمكانياتها المادية والطاقوية فقط, وإنما أيضا بالاعتماد على المنظومتين التربوية والصحية ذات مستوى عال

توفير 7 ملايين كمامة واقية أسبوعيا

أعلن الوزير الأول عبد العزيز جراد أمس الثلاثاء بوهران عن توفير 7 ملايين كمامة واقية أسبوعيا حتى يتمكن المواطنون من استعمالها إلى غاية تجاوز الأزمة الصحية التي تسبب فيها فيروس كورونا.

وقال جراد خلال وجوده بالمركز الاستشفائي الجامعي بوهران “الحكيم بن زرجب” في إطار زيارة العمل التي تقوده لولاية وهران أن “الدولة ستوفر 7 ملايين كمامة واقية أسبوعيا”, مشددا على أن “هذه الوسيلة الوقائية تمثل حماية من التعرض للإصابة بفيروس كورونا”.

وحث بالمناسبة كافة المواطنين على “ضرورة مواصلة استعمال هذه الكمامات الواقية إلى غاية الخروج من هذه الأزمة الصحية منتصرين”واعتبر الوزير الأول أن الأمر هو “قضية مسؤولية فردية وجماعية أين يتحتم على الجميع العمل بالتدابير الوقائية لحماية أنفسهم وعائلاتهم”, معربا عن امتنانه للأطقم الطبية لتفانيهم في أداء واجبهم المهني.

باية ع