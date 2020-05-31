كشفت وزارة التربية الوطنية في مراسلة إلى مديرياتها على المستوى الوطني إلى ضرورة تمديد إجراءات إيداع ملفات الحركة التنقلية السنوية لموظفي القطاع للسنة الدراسية 2020-2021 لمدة أسبوعين كاملين من أجل ضمان تلبية رغبات منتسبي القطاع للحركة.

هذا وحسب المراسلات التي تلقتها المؤسسات عن طريق مدراء التربية بالولايات فانه قد تقرر تمديد إيداع ملفات الحركة التنقلية إلى غاية 14 جوان ووضع حد لبعض القرارات الأحادية والاجتهادات التي سبق وان تقدم بها بعض مدراء التربية والتي حددوها بين 07 و10 جوان ، هذا وقد تم تمديد الإجراءات نظر للظروف الوبائية الاستثنائية التي تمر بها البلاد ، هذا وتجتمع اللجنة المتساوية الأعضاء للنظر في الملفات خلال النصف الثاني من الشهر لضمان إبلاغ الموظفين والشركاء في الآجال القانونية مع فتح اجال تقديم الطعون ، بغية ضمان تسهيل تنقل الموظف وأدائه لواجباته في أحسن الظروف الممكنة حسب المناصب المالية الشاغرة.

هذه الحركة التي من شأنها إن تقدم الخريطة التربوية النهائية للسنة الدراسية 2020/2021 مع تحديد حاجة القطاع للموظفين من خلال إحصاء المناصب الشاغرة وتحديد مواقع ، مع تحديد عدد الموظفين المحالين على التقاعد والمحولين خارج الولايات والداخلين إليها، ما يسمح للوظيف العمومي أن يقيم الرقابة البعدية على المخطط.

محمد بن ترار