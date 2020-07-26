تمديد إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي، لـمدة خمسة عشر يوم

بعد استشارة اللجنة العلمية والسلطة الصحية وتقييم الوضعية الصحية عبر التراب الوطني، قرر الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، بعد موافقة السيد رئيس الجمهورية، تمديد التدابير الـمتخذة بموجب أحكام الـمرسوم التنفيذي رقم 20 ـ 185 الـمؤرخ في 24 ذو القعدة عام 1441 الـموافق 16 جويلية سنة 2020، والـمتضمن تمديد تدابير تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا “كوفيد 19″، ومكافحته.

ويتعلق الأمر بما يأتي:

1. يمدد إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي، لـمدة خمسة عشر (15) يوما، من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة صباحًا من اليوم الـموالي، بالنسبة لولايات: أدرار، الشلف، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، الجزائر، الجلفة، سطيف، سيدي بلعباس، عنابة، قسنطينة، الـمدية، المسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، برج بوعريريج، بومرداس، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، وغليزان.