تمديد إجراءات الحجر الصحي إلى 13 جوان

تطبيق حجر جزئي منزلي من الساعة الخامسة(17h00) مساء إلى الساعة السابعة(07h00) من صباح اليوم الـموالي، على ولايات باتنة، وبجاية، والبليدة، وتلمسان، وتيارت، وتيزي وزو، والجزائر، وسطيف، وسيدي بلعباس، وقسنطينة، وعنابة، والـمدية، ووهران، وبرج بوعريريج، وتيبازة، وعين الدفلى، وذلك لفترة مدتها خمسة عشر (15) يومًا، تطبق ابتداء من يوم السبت 30 ماي إلى غاية يوم السبت 13 جوان 2020.

تمديد العمل بنظام الحجر الجزئي الـمنزلي بالنسبة لباقي الولايات من الساعة السابعة (19h00) مساء إلى الساعة السابعة(07h00) من صباح اليوم الـموالي، لفترة مدتها خمسة عشر (15) يومًا، تطبق ابتداء من يوم السبت 30 ماي إلى غاية يوم السبت 13 جوان 2020