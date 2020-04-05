تمديد آجال دفع ضرائب التصريح الشهري والفصلي والسنوي

أعلنت المديرية العامة للضرائب، في بيان لها، أمس، عن تمديد آجال إيداع التصريح الشهري، المتعلق بدفع الضرائب، لشهري فيفري، ومارس، وكذا التصريح الفصلي إلى غاية يوم 20 ماي المقبل، في حين آخر أجال التصريح السنوي للنتائج ، حدد بتاريخ 30 جوان المقبل، نتيجة الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد، بسبب تفشي فيروس كورونا.

حيث أفادت مصالح الضرائب، في بيانها، أن المكلفين بالضريبة يتعين عليهم إيداع التصريحات الثلاث، بحلول تاريخ 20 ماي المقبل، ودفع الحقوق المتعلقة بها، أما فيما يتعلق بالمكلفين بالضريبة، التابعين لمديرية كبريات المؤسسات، فيواصلون إيداع تصريحاتهم الشهرية، ودفع الضرائب والرسوم المستحقة إلكترونيا.

في حين أوضح ذات البيان، أنه بالنسبة للتصريح الفصلي الخاص، بالمكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة، فقد تم تمديد آجال إيداع التصريح الفصلي، للضريبة على الدخل الإجمالي، لأجور أشهر جانفي، فيفري ومارس، إلى غاية يوم 20 ماي 2020.

وأفصح نفس المصدر، أنه فيما يتعلق بالتصريح السنوي للنتائج (الميزانية السنوية والملحقات)، فقد تم تمديد الدفع إلى تاريخ 30 جوان 2020، أما بالنسبة للشركات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات، فسيمدد أجل إيداع التصريح السنوي، للنتائج إلى غاية 31 ماي 2020.

كما أكدت مصالح الضرائب، إلى أن تصفية الرصيد المتبقي من الضريبة، على الأرباح الشركات، يدفع ابتداء من 20 يوما، من تاريخ إيداع التصريح السنوي للنتائج، فيما مددت آجال دفع القسط الوقتي الأول، للضريبة على الدخل الإجمالي ،والضريبة على أرباح الشركات إلى تاريخ 20 جوان 2020، مشيرة في ذات السياق، أنه يمكن للمكلفين بالضريبة، الذين يعانون من وضعية مالية صعبة، التماس الاستفادة من جدول زمني، لتسديد ديونهم الجبائية، كما يمكن لهؤلاء التماس تعديل جدولهم الزمني، إذا كانوا يعانون من نقص السيولة، ولهذا فقد تم تعليق عملية فرض الضريبة على الأرباح غير الموزعة.

مريم خميسة