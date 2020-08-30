تلمسان ..وفاة مدمن وادخال 3 اخرين الانعاش بعد تناولهم اقراص مهلوسة

الأولىالمجتمع
عن سارة يوبي 268

توفي مساء امس شاب في العقد الثاني من العمر في حين احيل 03 من رفاقه على العناية المركز اين يوجدون في حالة جد خطيرة على خلفية تناولهم جرعة كبيرة من الاقراص المهلوسة التي تبين انها فاقدة للصلاحية.
الحادثة وقعت بحي بودغن الشعبي واكدتها المصادر الطبية لمصلحة الاستعجالات بمستشفى الدكتور تيجاني دمرجي حيث تبين الشباب الثلاثة مدمنو مهلوسات وكانوا في سهرة تناولوا فيها مهلوسات فاقدة للصلاحية ذات التركيز العالي ما جعلهم يصابون باغماءات مرفوقة بالام شديدة ، حيث توفي احدهم في حين حول ثلاثة اخرين في حالة خطرة الى مصلحة الاستعجحالات اين يخضعون للعناية الطبية المركزة ، من جهتها فتحت مصالح الامن تحقيقات في الموضوع .
محمد بن ترار

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