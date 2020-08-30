تلمسان ..وفاة مدمن وادخال 3 اخرين الانعاش بعد تناولهم اقراص مهلوسة

توفي مساء امس شاب في العقد الثاني من العمر في حين احيل 03 من رفاقه على العناية المركز اين يوجدون في حالة جد خطيرة على خلفية تناولهم جرعة كبيرة من الاقراص المهلوسة التي تبين انها فاقدة للصلاحية.

الحادثة وقعت بحي بودغن الشعبي واكدتها المصادر الطبية لمصلحة الاستعجالات بمستشفى الدكتور تيجاني دمرجي حيث تبين الشباب الثلاثة مدمنو مهلوسات وكانوا في سهرة تناولوا فيها مهلوسات فاقدة للصلاحية ذات التركيز العالي ما جعلهم يصابون باغماءات مرفوقة بالام شديدة ، حيث توفي احدهم في حين حول ثلاثة اخرين في حالة خطرة الى مصلحة الاستعجحالات اين يخضعون للعناية الطبية المركزة ، من جهتها فتحت مصالح الامن تحقيقات في الموضوع .

محمد بن ترار