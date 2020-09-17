تلمسان: توقيف 3 أشخاص وحجز مخدرات ومؤثرات

عالجت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن تلمسان قضية نوعية حول حجز كمية من المخدرات والأقراص المهلوسة.
وتم توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 سنة و40 سنة، وحجز 615 كبسولة من دواء GABAPENTIN BRISTOL LABS.
كما تم حجزكمية من المخدرات قدر وزنها بـ 35 غ، بالإضافة إلى 4 هواتف نقالة كانت تستعمل كوسيلة للاتصال بين أفراد الشبكة الإجرامية.
كما تم حجز مبلغ مالي يقدر بـ 42000 دج يعتبر من عائدات هذه السموم .
وبعد إستكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز إجراء قضائي في شأن القضية قدموا الأطراف بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان