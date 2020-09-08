تلمسان..توقيف 03 مهربين وحجز 8442 قارورة خمر على متن مركبة وشاحنة

تمكنت عناصر الجمارك التابعة لمفتشية الاقسام الجمارك بتلمسان من حجز 8442 قنينة خمر من مختلف الاشكال والانواع كما تم توقيف 03 مهربين وذلك اثر عمليتين منفصلتين بكل من سيدي بلعباس وتلمسان حسب ما كشف عنه بيان مفتشية الجمارك بتلمسان .

العملية الاولى تمت على مستوى قرية تقبالت التابعة لدائرة بن سكران 25 كلم شمال شرق تلمسان واثر حاجز اقامه عناصر الفرقة المتنقلة لاولاد ميمون تم حجز مركبة من نوع سامبول محملة ب672 قارورة خمر وتوقيف صاحبها واحالته على القضاء ، وفي عملية منفصلة تمكنت عناصر الفرقة المتعددة المهام لسيدي بلعباس بالتنسيق مع الفرقة المتعددة المهام بسعيدة من حجز 7.770 قارورة من المشروبات الكحولية بمختلف الأنواع و الأحجام مموهة بأكياس من الاسمنت .البضاعة كانت على متن شاحنة من نوع سوناكوم. العملية تمت على اثر حاجز أقيم لمراقبة الطريق السيار شرق غرب منطقة عين البرد ولاية سيدي بلعباس. كما تم توقيف شحصين و إحالتهم على الجهات القضائية المختصة.

محمد بن ترار