تلمسان.. العدالة تأمر بالحجز على الباخرة “غريكوس”

لضمان تعويض حبوب وجدت ممزوجة بالفحم

صدر رئيس محكمة الغزوات غرب ولاية تلمسان أمرا بالحجز التحفظي على الباخرة “غريكوس” التي كانت محملة بحوالي 30 ألف طن من القمح اللين تبين انه يحوي مادة سوداء كشفت التحقيقات أنها فحم قامت الباخرة بنقله من قبل ولم تقم بتنظيف مخازنها الى غاية التعويض عن الاضرار.

الحجز التحفظي جاء على خلفية طلب تقدمت به مصالح الديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة لدى رئيس محكمة الغزوات لضمان التعويض من الممون المنحدر من دولة أستونيا “لوكيرور ” بغية تعويض القمح الممزوج بالفحم الذي يقدر وزنه ب2674.520 طن من اصل 28400 طن والذي تم اكتشافه على خلفية عملية افراغ الحمولة التي كانت على متن الباخرة التي تبين انها لم تغيير وجهتها وإنما كون الناقل لم يحترم شروط النقل من خلال عدم تنظيف خزانات الباخرة من الفحم الذي سبق نقله وهو الأمر الذي لم ينتبه اليه المراقب عند الشحن “SGS” وهو ما يخالف الشروط القانونية المنصوص عليها في دفتر الشروط ومعاملات الاستيراد والتصدير ، هذا ومن المنتظر ان لايتم الافراج عن الباخرة التي تبين انها تحمل علم دولة بنما الا بعد تعويض الحبوب الممزوجة بالفحم الذي تم اكتشافه خلال عملية تفريغ السفينة وكذا التعويضات عن الاضرار وفقا لقانون الصفقات الدولية

محمد بن ترار