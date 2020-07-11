تكييف للخدمات واستحداث منصة رقمية جديدة

محمد مرواني

اعتبر مدير الصندوق الوطني للتقاعد بولاية مستغانم مراد مالكي أن نظام العصرنة والتكنولوجيا الحديثة للاتصال الذي تم استحداثه عبر مختلف مصالح الصندوق الإدارية ساعد على تسريع علمية معالجة طالبي التقاعد ودراسة الملفات في ظرف وجيز وأشار مدير الصندوق “للوسط ” أن الأبواب المفتوحة التي تم تنظميها قبل ظهور الوباء المستجد عرفت مشاركة العديد من المتعاملين العموميين والخواص والإعلاميين وممثلي قطاعات هامة على المستوى المحلي مؤكدا أن تعزيز الاتصال بالمواطن وتحسين الخدمات العمومية على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد بمستغانم يشكل أولوية قصوى تنفيذا لتعليمات الوزارة الوصية والمديرية العامة التي تتابع باهتمام بالغ نشاط مختلف الصناديق وأعلن المدير أن عدد منتسبي الصندوق بمستغانم تجاوز 66 ألف منتسب

رقم أخضر ومنصة الكترونية جديدة للمتقاعدين

قال “مراد مالكي ” مدير صندوق التقاعد الوكالة المحلية لولاية مستغانم أن عدد معتبر من المتقاعدين ومن الفئة التي أودعت ملفاتها مؤخرا للمعالجة تلتزم بالتدابير الوقائية والتنظيمية التي اقرها الصندوق الذي لا يستقبل المواطنين بالكثافة التي كانت قبل ظهور الوباء المستجد ” الكورونا ” وأشار مدير الصندوق إلى خدمة “أرائكم ” التي تتيح للمواطنين سواء من المتعاملين مع الصندوق أو غيرهم من الفئات الاستفادة من خدمات ومعلومات او طرح انشغالات ومقترحات مؤكدا انخراط الصندوق في برامج تحسيس وتوعية عبر خلية الإصغاء والعلاقات العامة التي شرعت في برنامج تحسيسي بالمنصة الالكترونية الجديدة وقال مدير صندوق التقاعد بالولاية ل”الوسط” أن معالجة ملفات المتقاعدين والتكفل بأي انشغالات تطرح من قبل المعنيين وعلى مدار الأشهر التي بدا فيها الوباء المستجد في الانتشار تمت عن بعد بتوفير رقم اخضر وبمرافقة حتى المتقاعدين في مكاتب البريد لاستخراج رواتبهم ومعاشاتهم الشهرية ونوه مدير المؤسسة بما سماه تضامن الموظفين في مختلف المصالح الحيوية مع المواطنين والمسنين عبر تكثيف النشاط المهني وتوجيه المتقاعدين عن بعد .

المكلفة بالإعلام والعلاقات العامة بالصندوق

حصص إعلامية للتعريف بالخدمات عن بعد

المكلفة بالإعلام والعلاقات العامة بصندوق التقاعد لولاية مستغانم أشارت إلى شروع المؤسسة في برمجة العديد من الحصص الإذاعية والخرجات الإعلامية عن بعد لشرح الخدمات الالكترونية الجديدة عن بعد التي تم استحداثها على مستوى الوزارة الوصية منها المنصة الرقمية الجديدة ” آرائكم ” التي تم تفعليها على مستوى مختلف مصالح الصندوق اذ أشارت ذات المتحدثة إلى تكييف نشاطاته منذ ظهور الوباء المستجد مشيرا إلى أن نشاطه يبقى هاما كونه موجه لفئة وشريحة هامة في المجتمع وهي فئة المتقاعدين وأشارت المسؤولة عن خلية الإصغاء والإعلام بصندوق التقاعد لولاية مستغانم إلى تفاعل المواطنين مع مستوى ونوعية الخدمات التي يقدمها الصندوق سواء على مستوى التكفل بالانشغالات أو معالجة الملفات الإدارية في ظروف تنظيمية جيدة كما ان التدابير التي اتخذتها الوزارة الوصية وهي مشكورة وزارة العمل والضمان الاجتماعي التي تخص عصرنة الخدمات وتكوين الموارد البشرية الموظفة في مختلف مصالح الصندوق في الولايات أثمرت تحقيق نتائج في غاية الأهمية في مجال الخدمة العمومية والاتصال بالزبائن وتوفير المعلومات للجمهور أما بخصوص الأبواب المفتوحة التي نظمها الصندوق الوطني للتقاعد بمستغانم والتي عرفت مشاركة العديد من إطارات الولاية ممثلين لقطاعات هامة وحضرها إعلاميون وقد سمحت بتعريف الجمهور بمختلف الخدمات والنشاطات التي قدمها الصندوق للمواطنين خاصة في إطار الإجراءات الأخيرة التسهيلية التي تسمح بمعالجة ملفات المتقاعد في وقت لا يتجاوز 15 يوما إذ أن أي نشاط إعلامي واتصالي ينظمه الصندوق الذي لديه جمهور واسع يعنيه نشاطه يبقى هاما والأسرة الإعلامية ممثلة فيكم شريك أساسي وفعال في نشاطنا اليومي تؤكد المكلفة بالإعلام بالمؤسسة .

مرافقة المتقاعدين عبر مكاتب بريد الجزائر

هذا واستحسن العشرات من المواطنين المبادرة التي قام بها الصندوق الوطني للتقاعد بولاية مستغانم في مرافقة المتقاعدين إلى مكاتب البريد والاطمئنان على ظروفهم والاستماع لانشغالاتهم الهامة إذ قال مدير الصندوق بالولاية أن العملية ستتواصل بالوتيرة المطلوبة تبعا لتوجيهات السيد الوزير وتعليمات المديرية العامة والرؤية العميقة التي يجب أن تكون على مستوى أداء الإدارة المحلية هذا وثمن أيضا موظفوا مصالح البريد والمكاتب البادرة معتبرين إياها بالعملية الاتصالية الجوارية التي تجعل المؤسسة في اتصال مباشر مع الجمهور الذي تتعامل معه بصفة يومية ومنتظمة وقد كانت الوكالة الولائية لصندوق التقاعد بولاية مستغانم قد أكدت على لسان المكلفة بالإعلام جاهزية مختلف المصالح الإدارية لتقديم خدمات عن بعد للمتقاعدين منذ تسجيل الحالات الأولى للوباء الفتاك مطمئنة المواطنين بتلقي المعاشات في المواعيد المحددة المعتاد عليها وعدم تسجيل أي تأخر في العملية .

رقم أخضر تحت تصرف المواطنين

هذا وجدد صندوق التقاعد بولاية مستغانم في خرجته الأخيرة إلى مكاتب البريد بالولاية تأكيده على توفير أرضية اتصال رقمية تتيح للمواطنين من فئة المتقاعدين التواصل مع أي شباك أو مصلحة إدارية إذ تم وضع رقم أخضر لفائدة المواطنين كما تم استحداث إجراءات تنظيمية داخل المرفق الإداري تسمح بتحقيق التباعد في المسافات والتأكيد على عدم حضور المواطنين للصندوق وتلبية انشغالاتهم عن بعد في تعليمة يلتزم بها مختلف موظفوا المؤسسة التي خطت على حد تعبير العديد من المتابعين لأداءات الإدارات المحلية بولاية مستغانم أشواطا هامة في أنظمة الاتصال بالمواطن كما جدد صندوق التقاعد بولاية مستغانم استعداده لمرافقة المتقاعدين خلال الأشهر القادمة رغم الظروف الصعبة التي فرضها الوباء المستجد ملتزما بتقديم الخدمات الإدارية في هذا الظرف الدقيق بالأداء النوعي المطلوب والغاية المنشودة .

معالجة الملفات متواصلة …

وأشار صندوق التقاعد بولاية مستغانم عبر وكالته المحلية إلى أن عملية معالجة ملفات المتقاعدين هي الأخرى محفوظة ومؤطرة بالشكل الضروري وضمن الإجراءات الإدارية المتبعة مطمئنا أن المعالجة الإدارية والتقنية للملفات المودعة تتم عبر المصالح المعنية بالأداء المطلوب وعلى المواطنين المعنيين بالعملية الهامة التي تتم في إطار قوانين الجمهورية الاطمئنان على ملفاتهم والتأكد من أنها تشكل أيضا الأولوية مهما كانت الظروف وقد استحدث الصندوق شبابيك عديدة لاستقبال المواطنين المعنيين بإيداع ملفاتهم قبل ظهور الوباء الفتاك في حين فرضت المعطيات الجديدة والإجراءات ثم التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية اعتماد الصندوق بولاية مستغانم إجراء الخدمة العمومية عن بعد بوضع أرقام الهاتف وشبكة الاتصال عبر منصات التواصل الاجتماعي للرد على أي انشغالات من قبل المواطنين إذ تشكل العصرنة وتحسين الخدمات الإدارية الموجهة للمواطنين من فئة المتقاعدين الأولوية الهامة ويراهن الصندوق التقاعد لولاية مستغانم على المنصة الرقمية الجديدة ” آرائكم ” للتفاعل مع أي مقترحات لمواطنين أو باحثين مهتمين بنشاط المؤسسة والخدمة العمومية في المرفق العمومي إذ أن تطوير خلية الاتصال والعلاقات العامة بالمؤسسة سمح أيضا بتوسيع شبكة العلاقات مع باقي الشركاء وإعداد أعمال إعلامية هامة حققت التحسيس والتوعية لدى المتقاعدين ووضعت الجميع في سياق التدابير والقوانين الجديدة التي تعلن عنها الوزارة الوصية على مستوى مركزي .