تكليف وزيرا الشؤون الدينية والسكن بتأسيس هيئتين لتسيير مسجد الجزائر الأعظم

وخلال هذا المجلس تم تكليف وزيري الشؤون الدينية والسكن بوضع تصور لتأسيس هيئتين تهتم الأولى بالتسيير اليومي والصيانة للمجمع والثانية تتولى التسيير الديني والعلمي مع رصد الإعتمادات المالية اللازمة للتسيير ابتداء من أول نوفمبر القادم، وإعداد مشروع ميزانية تدرج فيها عائدات هذا المجمع الحضاري , وبالمناسبة عبر الرئيس عن ارتياحه لما شاهده أثناء زيارته التفقدية إلى جامع الجزائر وملحقاته شاكرا القائمين على المشروع والكفاءات الوطنية التي راعت في إنجاز هذه التحفة المعمارية، والصرح الحضاري والديني والثقافي ما تزخر به الجزائر من أصالة وتنوعٍ ثقافي وعمقٍ تاريخي

ب.ع