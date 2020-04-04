تكفل بنقل المسرحين من الحجر الصحي

بادرت المديرية العامة للمؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين للوسط، في بيان لها، أمس، عن تسخير عدد من حافلاتها، فانهول ومرسيديس، لنقل كل المواطنين الجزائريين، القادمين من مختلف دول العالم عموما، وتركيا خصوصا، ابتداء من لجمعة.

وأفاد بيان المديرية، فان العملية تخص نقل المواطنين الجزائريين، الذين خضعوا للحجر الصحي، بمختلف الفنادق في تيبازة والعاصمة، إلى غاية منازلهم، دعما لمساعي الدولة في مواجهة وباء كورونا، مؤكدة في ذات السياق، أن العملية مستمرة إلى غاية خروج آخر فرد من الأفراد المعنيين بالحجر، مع ضمان وصوله إلى الولاية التي يقيم بها، وفق اتفاق مبرم بين مسؤولي المؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين للوسط، والهيئات الوصية، في انتظار تقديم مساعدات أخرى، ومساهمات لخدمة الصالح العام.

كما أوضحت مؤسسة نقل المسافرين، في بيانها، أنه لم يحدد بعد تاريخ استئناف العمل، في إطار نقل المسافرين، عبر الخطوط الطويلة، ما دامت الجزائر تمر بهذه المرحلة الحرجة، على غرار معظم دول العالم.

يأتي هذا بعد مغادرة، أزيد من 140 شخصا الحجر الصحي، أمس، بفندق دار الضياف ببوشاوي في العاصمة، نحو ديارهم، بعد إجراء فحص طبي شامل يؤكد سلامتهم من وباء فيروس كورونا، حيث إن عملية رفع الحجر، قد خصص لها حافلات لنقل، المسرحين نحو منازلهم، حيث استفادوا من الإجلاء قبل أسبوعين من العاصمة التركية اسطنبول.

في حين تكفلت المديرية العامة للمؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين للوسط أيضا، بنقل العائدين مؤخرا من تركيا، إلى عدة فنادق بالعاصمة، لإخضاعهم احترازيا لفترة حجر صحي لمدة 14 يوما.

مريم خميسة