تكريم الممثلة المسرحية “سمية بوناب” بسوق أهراس بعد تتويجها بجائزة علي معاشي

أشرفت أمس مديرية الثقافة بمدينة سوق أهراس على تنظيم حفل تكريمي بمقر المكتبة الرئيسية على شرف الممثلة المسرحية “سمية بوناب” المتوجة مؤخرا بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “علي معاشي” طبعة 2020 فئة المسرح عن دورها في مسرحية تيمنفلة الناطقة باللغتين العربيه والأمازيغية للمسرح الجهوي بأم البواقي ، وفي السياق عبرت الممثلة سمية عن سعادتها الغامرة بهذه اللفتة في تصريح خصت به يومية “الوسط” “كانت بالنسبة للي إلتفاتة طيبة من مدير الثقافة ومدير دار الثقافة ورؤساء الجمعيات الثقافية بالولاية لان الممثل يستحق لهذا التشجيع بين الحين والآخر ليبدع اكثر ويفجر كل طاقاته وهذا التكريم جاء بعد غيابي الطويل عن مسرح سوق اهراس وانقطاعي عن الحركة الثقافية بالولاية نتمنى يكون بادرة عودة للابداع داخل ولايتي لان ابناء الولاية اولى بفضاءتها الثقافية” والجدير بالإشارة تعتبر الفنانة المسرحية “سمية بوناب” البالغة 29سنة طبيبة بيطرية الأولى من شرفت ولاية سوق أهراس بهذه الجائزة منذ إطلاق الطبعة الأولى سنة 2012 كانت بداياتها من دار الشباب ببلدية ام العظائم كناشطة في مسرح الطفل بعدها المسرح المدرسي والمسرح الجامعي في ولاية باتنة اين كان لها الحظ في خوض تجربة المسرح الامازيغي رغم أنها غير ناطقة بهذه اللغة و افتكت اول تتويج لها كاحسن ممثلة امازيغية سنة 2014 لتتوالى بعدها الاعمال مع المسرح الجهوي ام البواقي ومسرح باتنة الجهوي بمجموعة معتبرة من الاعمال والتتويجات لينتهي عام الكورونا بتتويجين احسن أداء نسائي عن مسرحية تينهنان وجائزة علي معاشي للمبدعين الشباب ومن

اهم اعمالها نذكر :المشوهون ،الحقيبة،تيمنفلة ،ازقن انقارو ،لايكامون، الساحل والمصباح ،تينهنان،فراشات وملك،الخامسة ،مونودرام من ..

أحسن مرزوق