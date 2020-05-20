تكريم إطارات وعمال من قطاع الصحة نظير جهودهم الجبارة في مكافحة جائحة كورونا

قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف, يوسف بلمهدي, رفقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات, عبد الرحمان بن بوزيد, مساء يوم الثلاثاء, بالجزائر العاصمة, بتكريم عدد من إطارات قطاع الصحة نظير جهودهم الجبارة في مكافحة جائحة كورونا (كوفيد 19), وتضحياتهم الجسام لإنقاذ أرواح المصابين, إلى جانب تكريم مجموعة من حفظة القرآن الكريم خلال حفل أقيم بمناسبة إحياء ليلة القدر المباركة بثه التلفزيون الجزائري على قناته الخامسة للقرآن الكريم.