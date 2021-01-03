تكتل جمعيات المجتمع المدني لولاية بشار يراسل الوزير الأول

“عجز المصنع في تسديد فاتورة سونلغاز يطرح أكثر من علامة استفهام ”

ناشد تكتل جمعيات المجتمع المدني لولاية بشار السلطات العليا بالبلاد بضرورة التدخل العاجل من أجل ايفاد لجنة تحقيق لتقصي حقيقة التجاوزات والخروقات التي ظل مسكوت عنها في حالات التوظيف المباشر وغير المباشر وكذا ابرام الصفقات بمؤسسة الساورة اسمنت

شددت جمعيات المجتمع المدني ببشار في مراسلة موجهة لكل من الوزير الاول ووزير الصناعة إضافة للمدير العام للمجمع الصناعي للاسمنت الجزائر كانت قد تحصلت يومية “الوسط ” على نسخة منها بضرورة التدخل العاجل وإيفاد لجنة تحقيق عالية المستوى لتقصي حقيقة سوء التسيير داخل مؤسسة الساورة اسمنت ،وخارجها باستعمال أساليب أقل ما يقال عنها أنها تحايل في التوظيف وإبرام صفقات مع جهات من خارج الولاية ،وهو ما يعد حسب ذات الجمعيات تحدي صريح لتعليمات رئيس الجمهورية و الوزير الاول الرامية لمنح الأولية في التوظيف سواء مباشر أو غير مباشر لأبناء المنطقة .

والملاحظ للجميع تقول ذات المراسلة أن المدير العام والذي ترأس المؤسسة خلال عام أدخل المؤسسة في أزمة تسيير، وذلك بإغراق المؤسسة في ديون عديدة ووصل الامر بأن المصنع لم يستطع تسديد فاتورة كهرباء لشركة سونلغاز إلا بعد ضغط من والي الولاية وتسرب الامر إلى أن أصبح مصنع يقدر ب 3000 مليار سنتيم أضحوكة ونكتة يتغنى بها الجميع ، مما أدخل فعاليات المجتمع المدني في الكثير من التساؤلات ،ناهيك عن تلقي جمعيات المجتمع المدني للعديد من الشكاوي وعلى سبيل المثال مقاولين وموردين لم يتلقوا ثمن خدماتهم لاكثر من عام ، دون نسيان مشكل المحجرة التابعة للمؤسسة والتي فائحة رائحتها وتسربت أخبارها للرأي العام وأصبح الجميع يتساءل كيف لمؤسسة تدين لشخص واحد بعشرات الملايير تقول فعاليات المجتمع المدني .

أما بخصوص التوظيف فقد أوضحت الجمعيات المحلية الفاعلة أنه أصبح مقتصر فقط على أناس نافذين وهو الأمر الذي يتنافى مع تعليمات الحكومة الرامية لمنح اولوية التوظيف لفائدة ابناء المنطقة شرط تطبيق مبدأ حسب الاولويات و الامكانات المتاحة بهدف احتواء غليان الجبهة الاجتماعية المحلية .

أحمد بالحاج