تقليص 30 بالمائة من البرامج الاستثمارية لسونلغاز

قال الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص أن مجمع سونلغاز قرر بعد موافقة مجلس إدارته تقليص بنسبة 30 بالمائة من برامجه الاستثمارية و كذا أكثر من 10 بالمائة من تكاليف الاستغلال و الصيانة و ذلك بصفة أولية موضحا أن المجمع اتخذ هذا القرار بهدف مرافقة الجهود الوطنية بغية تقليص النفقات خلال هذه السنة التي عرفت هذه الأزمة الصحية.

و كشف بولخراص في تصريح للصحافة على هامش التوقيع على معاهدات تخص إدماج أربعة فروع تابعة لمجمع سونلغاز في الشركة الأم في خطوة أولى لإعادة هيكلتها، ان قيمة مستحقات فواتير الغاز والكهرباء غير المسددة من قبل زبائن سونلغاز منذ بداية سنة 2020 لغاية اليوم وصلت إلى 70 مليار دج فيما بلغت في ذات الفترة من سنة 2019 قرابة 53 مليار دج.

كما بلغت قيمة فواتير الغاز و الكهرباء غير المسددة من قبل زبائن سونلغاز منذ بداية سنة 2020 لغاية اليوم حوالي 70 مليار دج، حسبما أكده بالجزائر العاصمة الرئيس المدير العام للمجمع، شاهر بولخراص.

واوضح الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز أن ارتفاع قيمة المستحقات المتعلقة بفواتير الغاز و الكهرباء يعود إلى انعكاسات الأزمة الصحية العالمية التي لم تنجو منها الجزائر و ذكر في ذات الإطار أن سونلغاز جمدت قرارات قطع التيار الكهربائي و الغاز خلال فترة الوباء و ذلك لخدمة للمواطن و إلى أن يتم الخروج من هذه المحنة مؤكدا أنه بعد انتهاء الوباء سوف تسهر سونلغاز على تسديد مستحقاتها من طرف زبائنها و قال أن الهدف الأساسي للشركة هو مرافقة السلطات العمومية لمكافحة هذا الوباء و كذا تحسين نوعية الخدمة باتجاه المواطنين و كذا المؤسسات الصناعية و المستثمرات الفلاحية.

و أبرز انه إلى غاية اليوم لم يطرأ لسونلغاز أي حادث تقني كبير حيث تمكن المواطنون من اجتياز مراحل الحجر الصحي بكل أريحية في مجال التزويد بالغاز و الكهرباء باستثناء بعد الانقطاعات الضئيلة التي تم التكفل بها بسرعة كبيرة.

عبدالسلام.غ/وكالات