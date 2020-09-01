تقليص عدد تلاميذ قاعات الامتحان إلى 15 والحراس إلى حارسين في البيام وألباك

كشفت وزارة التربية والتعليم في بيان لها وجه إلى مدارء التربية ورؤساء مصالح الامتحانات بالمديريات الى ضرورة تقليص عدد المرشحين في القاعات إلى 15 مرشحا سواء حرا أو متمدرسا مع خلق التباعد ب1.5 م بين كل مرشحين ، ويجب إن لا تحتوى قاعة الامتحان أكثر من 20 شخصا مع ضرورة احترام التهوية والتباعد وتفادي كثرة الحركة .

من جهة أخرى أشارت ذات المصالح ومن اجل الحفاظ على السكينة والحماية الصحية تقرر تقليص عدد الحراس من 03 إلى 02 بالنسبة لأقسام المرشحين المتمدرسين ومن 05 إلى 03 بالنسبة للمرشحين الاحرار مع ضرورة فرض الرقابة الصحية وتوفير تجهيزات قياس الحرارة ومواد التعقيم بمداخل المراكز لتفادي اي التباس صحي، وتوفير طاقم طبي للمعاينة مرفقا بمصالح الحماية المدنية بكل مركز .

محمد بن ترار