تقليص الإشهار عن جرائد “الطفيليين” و”الدخلاء”

شرعت الإدارة الجديدة للوكالة الوطنية للنشر والإشهار بقيادة الرئيس المدير العام العربي ونوغي في تطهير الصحافة المكتوبة من الدخلاء والطفيليين من خلال تقليص حجم الإشهار الممنوح للصحف التي يملكها هؤلاء, وكانت بداية هذه الخطوة بجريدتين الأولى إيدوغ نيوز التي تصدر بعنابة ومنبر القراء الذي يملكهما النائب والقيادي السابق بحزب جبهة التحرير الوطني عبد الحميد سي عفيف , في انتظار خطوات مماثلة تؤكد جدية هذه المؤسسة في مسعاها الجديد الذي يدخل في إعادة تنظيم القطاع .

يبدو أن الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار قد شرع فعليا في تنفيذ الإستراتيجية الجديدة لهذه المؤسسة التي تقوم على تطهير الإشهار العمومي ووضع حد لمنحه لغير مستحقيه من غير أهل مهنة المتاعب والإعلاميين الحقيقيين الذين ظلوا لسنوات يحلبون أموالا باهظة من هذه المؤسسة التي تعد شريان الصحافة المكتوبة سواء كانت خاصة أو عمومية لاسيما في ظل تراجع مبيعات الصحف أمام اتساع رقعة استعمال وسائل التكنولوجية الحديثة , ولعل خير دليل على نوايا الرئيس المدير العام الجديد للوكالة الوطنية للنشر والإشهار في العمل بسرعة وقوة لتطهير قطاع الإشهار من الفساد هو شروع المؤسسة في تقليص حجم الإشهار الممنوح للجرائد التي يديرها رجال الأعمال والسياسية من غير أبناء القطاع , من خريطة طريق واضحة كانت بدايتها بتقليص حجم الإشهار العمومي الممنوح لجرائد يديرها رجال أعمال وفاعلين سابقين في حقل السياسية كالنواب السابقين والحاليين وهما جريدة “إيدوغ نيوز” التي تصدر بعنابة شرق الوطن وكذا جريدة ومنبر القراء الناطقة بالعربية التي يديرها النائب والقيادي بحزب جبهة التحرير الوطني عبد الحميد سي عفيف .

الخطوة الأولى التي باشرها العربي ونوغي أسابيع بعد تعينيه على رأس “لاناب” التي قدم إليها من مبنى وزير الاتصال كمستشار للوزير والناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر أكيد أنه ستتبعها خطوات مماثلة حيث يقوم في هذا السياق حسب مانقلته مصادر على صلة بالموضوع بدراسة دقيقة لملف توزيع الإشهار الحكومي لوسائل الإعلام، وهو الملف الملّغم الذي شابه الكثير من الغموض في عهد النظام السابق .

وكان العربي ونوغي قد أكد التزامه بتطهير الوكالة وعصرنتها وجعلها مؤسسة قوّية ذات معايير مهنية وأخلاقية في التعامل مع الوسط الإعلامي من الصحافة المكتوبة , ولا يظلم فيها أحد حسب تعبيره.

للإشارة كان وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر قد أكد أيضا أنه أنه سيعكف على مواصلة العمل لوضع الإطار القانوني للإشهار في الجزائر وهذا من خلال تطهير القطاع ووضعه في مسار جديد يتميز بالشفافية مبرزا أن المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار يتمثل في كونها الجهة المخولة لتسيير الاشهار في البلاد, مشيرا إلى أن هذه المؤسسة تعمل على مراقبة حوالي 75 بالمائة من النشاط الإشهاري , وأساسا الاستثمار في منح الإشهار .

باية ع