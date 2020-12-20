تقرير مجلس المحاسبة يكشف نهب الملايير في مشاريع وهمية وأخرى مغشوشة في عهد بوتفليقة والعصابة

فجر تقرير مجلس المحاسبة فضائح من العيار الثقيل تسببت في نهب الملايير من الدينارات في مشاريع بعضها وهمي وأخرى غير مطابقة في العديد المجالات والقطاعات خلال فترة حكم عبد العزيز بوتفليقة والعصابة الأمر الدي من شأنه أن يجر العديد من الوزراء الى العدالة.

ففي قطاع الادارة المحلية كشف مجلس المحاسبة إنجاز العشرات من مقرات البلديات والدوائر والولايات بمبالغ مضاعفة على رأسها إنجاز مقر ديوان والي ولاية تلمسان الدي كلف خزينة الدولة 11مليار سنتيم ،كما تبين الغش في الرقابة،حيث أن الإنجازات تمت وفق مخطط واحد والرقابة كانت منفصلة لكل مشروع على حدا ،وهو ما تسبب في تبديد المعايير دون رقابة،اما في قطاع التربية الوطنية فتم تسجيل قرابة 100 مدرسة وهمية لم يتم إنجازها خلال عهد الوزيرة نورية بن ،كما تبين تبديد الملايير من الدينارات في إنجاز مؤسسات تربوية المديريات التربية بطرق غير مطابقة ومبالغ مضاعفة،كما كانت تعاني من نفس مشاكل الرقابة بحكم انها اعتمدت مخطط واحد ورقابة منفصلة، ،كما تبين تبديد الملايير في طبع كتب تبين أنها غير صالحة ولم تستعمل دون محاسبة في مقدمتها كتاب التاريخ الدي رفضته وزارة المجاهدين بعدما أثار ضجة كبيرة . بالإضافة إلى فضائح التكوين للجيل الثاني والمبالغ الكبرى التصرفات على اجانب لإصلاح المنظومة بدون جدوى ونفس الوضع عاشه قطاع التعليم العالي بفعل إنجاز جامعات وأحياء جامعية بمقاييس غير مطابقة ما أدى إلى تدهور حالها في فترة وجيزة وانهيار جزئي بجامعة تلمسان ،اما في قطاع الثقافة فرضية إقامة التظاهرات وإقامة المشاريع الكبرى بتلمسان قسنطينة والعاصمة ناهيك عن التوظيف وترقية الاطارات دون مستوى،في حين نجد قطاع الأشغال العمومية والسكن اكبر القطاعات فسادا بفعل العلاقات الكبرى والمشاريع التي التهمة بالملايير على غرار محولات الطريق السيار،ومراكز الدفع بالإضافة إلى طريق الماضي العليا والطريق الساحلي اللذان بقيا حبرا على ورق ناهيك على توسعة الموانئ والمحطات البحرية وإنجاز موانئ جديدة وخط السكة الحديدية الجديد وغيرها من المشاريع الوهمية ،ناهيك على مخطط القضاء على السكن الهش والأراضي الموجهة السكنات ال بي بي ،في حين تشكل مشاريع قطاع الري الصفحة الأضخم منها قضية جر مياه الصحراء من عين صالح إلى تمنراست ، الذي ملف خزينة الدولة 197 مليار ومشروع الشط الغربي وجر مياه مياه ممكن احسن الى شمال النعامة وجنوبي تلمسان والنعامة، بالإضافة إلى محطات تحلية مياه البحر الفاشلة ،وكذا المحيطات المسقية،في حين تم اختصار فضائح قطاع النقل في إنجاز محطات نقل المسافرين والسكك الحديدية والمطارات ومشاريع التليفريك مثل تلمسان ،وهران ،البليدة ،العاصمة وقسنطينةوالترامواي على غرار مستغانم وكذا ميترو العاصمةوالتي نهبت فيها الملايير،كما لم يهمل تقرير مجلس المحاسبة قطاعات الفلاحة والغابات والتجارة وخلص التقرير إلى المطالبة بإحالة العديد من الإطارات منهم وزراء الدولة على القطاعات على القضاء تورطهم في الفساد ونهب المال العام

محمد بن ترار