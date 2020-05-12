تقديم دروس الفصل الثالث إجباري خلال الدخول المدرسي المقبل

كشف مصدر عليم من وزارة التربية الوطنية أن تقديم دروس الفصل الثالث في كل المراحل التعليمية يعتبر إجباريا خلال الموسم الدراسي القادم وهذا بالاعتماد على التعديل والمعالجة البيداغوجية.

وأمرت وزارة التربية مفتشي المواد في مختلف الأطوار على إيجاد الصيغة الصحيحة لعملية تقديم هذه الدروس ، بحيث تكون بمثابة الرابط بين مستوى وآخر كي لا يتم حرمان التلاميذ من العديد من الدروس التي تعتبر مهمة خاصة ما تعلق بالطورين المتوسط والثانوي.

وكان وزير التربية الوطنية قد صرح أمس أثناء لقائه مع نقابات التربية أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار مالم يتم تدريسه، خلال الفصل الثالث، باعتماد التعديل والمعالجة البيداغوجية خلال السنة الدراسية المقبلة.