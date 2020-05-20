تقديم تواريخ صب معاشات المتقاعدين إلى غد الخميس

تقرّر وبصفة رسمية تقديم تواريخ صب معاشات المتقاعدين الى يوم غد الخميس الموافق لتاريخ 21 ماي.

وقالت مصادر رسمية، بأن مدير بريد الجزائر قد وافق على تقديم تواريخ سحب المتقاعدين الذين يتقاضون معاشاتهم أيام 22 و24 و26 من كل شهر الى21 ماي الجاري أي غدا الخميس.

أما بشأن الفئة التي تتقاضى معاشها يوم العشرين من كل شهر فستسلم معاشها اليوم الأربعاء بشكل عادي.

وقد أكد مدير بريد الجزائر على أن أبواب المراكز البريدية ستفتتح يوم الجمعة أمام فئة المتقاعدين لسحب معاشاتها بكل أريحية.

والجدير بالذكر، فقد ضخت إدارة الصندوق الوطني للتقاعد غلافا ماليا قدر بعشرة ألاف وثمانمائة مليار يوم السابع عشر ماي.