تقارير حول وضعية المدارس لدعمها ماديا

أمهلت وزارة الداخلية ولاة الجمهورية وكذا مدراء التربية أسبوعا كاملا لإعداد تقريرا مفصلا حول وضعية المؤسسات التربوية وبالخصوص الابتدائيات للوقوف على النقائص الموجودة والعمل على استدراكها على رأسها التدفئة ، خاصة بعد كثرة الشكاوي التي وصلت السلطات العليا للبلاد.

هذا و تزويد كل البلديات بالميزانية اللازمة لترميم المدارس أو بناء أخرى، تزامنا مع الدخول المدرسي المقبل، أين شدّدت على تدوين كل الملاحظات حتى يتم أخذها بعين الاعتبار وذلك بعد رفع مديرو المؤسسات التربوية تقارير سوداء، يشكون من خلالها النقص الفادح المسجل في عدد العمال المكلفين بالحراسة والصيانة والمطاعم المدرسية، خاصة بعدما أسندت مهمة التسيير للبلديات، إذ أصبح رئيس البلدية هو الآمر بالصرف، مما جعل غالبية الابتدائيات تقوم بتقديم وجبات باردة للتلاميذ، في حين، أغلقت مدارس أخرى مطاعمها لنقص العمال أو انعدامه.

ومن أجل تجسيد ذلك طالبت وزارة الداخلية في مراسلتها الولاة بالعمل بالاشتراك مع مدراء التربية لضمان التحصل على هذا التقرير في اجل اقصاه أسبوعا واحد ، كما أمرت الولّاة بالإشراف على عملية تزويد المؤسسات التربوية، خاصة تلك التي تقع في مناطق الظل بأجهزة التدفئة لحماية التلاميذ من البرد ، خصوصا في مناطق الهضاب العليا والجبال المعروفة بالثلوج والأمطار والبرد القارس وفي مراسلة أخرى أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الولّاة ورؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية كل حسب اختصاصه بتزويدها بتعداد المؤطرين في المؤسسات التربوية الابتدائية التي تقع على عاتق البلدية، على غرار الأساتذة والمؤطرين، إضافة إلى تعداد التلاميذ المنتظرين في السنة الدراسية المقبلة،

ويشمل التقرير المفصل الذي سيتم تحويله إلى وزارة الداخلية، وضعية الهياكل وحجرات الأقسام، بما فيها التدفئة والإنارة، فضلا عن وضعية المطاعم المدرسية، خاصة ما يتعلق بوضعية الوجبات المقدمة، مع إحصاء المطاعم التي تقدم وجبات باردة والأخرى التي تقدم وجبات ساخنة وذكر الأسباب والملاحظات بالتفصيل ، كما طالبت ذات المراسلة بضرورة إحصاء الهياكل التي تحتاج إلى عملية ترميم وصيانة مع ضبط التعيينات المالية وكذا الأشغال الجارية والمشاريع المسجلة، بالإضافة إلى تحديد المدارس والحجرات والهياكل المهددة بالانهيار والأخرى التي تحتوي على مواد خطير (الأميونت ) ان وجدت ، والأقسام والبنايات الجاهزة التي تجازوت اجل استغلالها وذلك من ضبط الاعتماد المالية الموجهة للبلديات فيما يخص التكفل بالمدارس الابتدائية، تزامنا مع تطبيق المرسوم التنفيذي226/16 المتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية، والذي بموجبه أوكلت مهمة تسيير المدارس وصيانتها وتأهيلها والتكفل بالمطاعم للمجالس البلدية المنتخبة، إذ أصبحت وزارة التربية تتكفل بالتسيير البيداغوجي فقط، وذلك في انتظار شروع مديري التربية في تعيين مديري المدارس في مجالس التنسيق والتشاور التي أقرّها المرسوم التنفيذي السابق الذكر.

محمد بن ترار