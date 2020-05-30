تقارير اللجان تكشف تبديد أموال عمومية

* القضية قد تجر عدة مسؤولين الى العدالة

كشفت مصادر مقربة من وزارة التربية الوطنية إن حركة واسعة ستشمل مدراء التربية وكذا الأمناء العامين للمديريات مع إحالة العشرات على العدالة على خلفية التقارير التي قدمتها لجان التحقيق في العديد من الملفات تخص تبديد المال العام.

هذا وأشارت ذات المصادر أن وزير التربية محمد اوجواط قد وقف على تراكمات وتجاوزات كبيرة في التسيير والتي قدمتها تقارير اللجان تخص تسيير ملفات الرياضة المدرسية ، الإطعام المدرسي ،الأساتذة الاحتياطين والتوظيف من القوائم الاحتياطية ناهيك عن دورات التكوين التي تبين أن العديد منها وهمية وقد تجر العديد من الإطارات إلى العدالة ، خاصة بعدما تبين وجود عشرات من دورات التكوين وهمية ناهيك عن تجاوزات كبير في تسير المطاعم المدرسية ، وملف الرياضة وتوظيف الاحتياطيين وهي ملفات ستحيل العديد من رؤساء المصالح على العدالة بتهم سوء استغلال الوظيفة وسوء التسيير وتبديد المال العام وتتحكم في تحويل العديد من المدراء والأمناء العامين.

محمد بن ترار