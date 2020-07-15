تفكيك شبكة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة الغير شرعية بالغرب وحجز زورق كتالونية

الأولى
عن سارة يوبي 469

تمكنت مصالح الامن المشتركة بين ولايتي وهران وغليزان من الإطاحة بشبكة دولية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر زوارق الموت والنصب والاحتيال متكونة من 5عناصر وحجز زورق تقليدي.
العملية جاءت على خلفية شكوى تقدم بها شاب من ولاية غليزان تعرضت للنصب والاحتيال من قبل شبكة مختصة في تنظيم رحلات الموت .نشط بين غليزان ووهران.ليتم توقيف ٥ أشخاص وحجز زورق تقليدي
بن ترار

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