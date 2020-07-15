تفكيك شبكة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة الغير شرعية بالغرب وحجز زورق كتالونية

تمكنت مصالح الامن المشتركة بين ولايتي وهران وغليزان من الإطاحة بشبكة دولية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر زوارق الموت والنصب والاحتيال متكونة من 5عناصر وحجز زورق تقليدي.

العملية جاءت على خلفية شكوى تقدم بها شاب من ولاية غليزان تعرضت للنصب والاحتيال من قبل شبكة مختصة في تنظيم رحلات الموت .نشط بين غليزان ووهران.ليتم توقيف ٥ أشخاص وحجز زورق تقليدي

بن ترار