تفكيك شبكة إجهاض بولاية سعيدة

تمكنت فرقة حماية الأشخاص الهشة التابعة لمصالح الشرطة القضائية بمديرية أمن ولاية سعيدة، بداية الأسبوع الجاري، من تفكيك جمعية أشرار متكونة من أربعة نساء تتراوح أعمارهن ما بين 27 و 35 سنة تورطن في ارتكاب جنحة الإجهاض، المشاركة و الممارسة غير الشرعية لمهنة طبيبة وبحيازة و بيع مواد صيدلانية بدون ترخيص .

وقائع القضية تعود لاستغلال مصالح الشرطة القضائية معلومة مفادها، ارتكاب ثلاثة نساء من بينهن عون استقبال بمصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة الإستشفائية حمدان بختة بسعيدة، لجنحة الإجهاض على مستوى أحد المساكن بسعيدة، و بعد التأكد باشرت مصالح الأمن في إجراء طلب تفتيش المسكن بالتنسيق مع الجهات القضائية، حيث أسفرت العملية عن توقيف أربعة نساء من بينهن فتاة عزباء كانت في المسكن لغرض الإجهاض مع حيازة مواد صيدلانية.