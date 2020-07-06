تفكيك جمعية أشرار مختصة في تزوير العملة الوطنية والشهادات الإدارية

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة أولاد رشاش التابع لأمن ولاية خنشلة في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها من تفكيك جمعية أشرار اختص أفرادها في تزوير العملة الوطنية والشهادات الإدارية, حسبما استفيد اليوم الاثنين من خلية الاتصال والعلاقات العامة بذات السلك النظامي.

واستنادا لذات المصدر فإن حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات إلى عناصر الشرطة تفيد بتواجد مجموعة أشرار تتكون من ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة تتخذ من مسكن يقع ببلدية المحمل كورشة لتقليد وترويج الأوراق النقدية من العملة الوطنية ليتم التنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد رشاش لاستصدار إذن بتفتيش المنزل الذي تمت مداهمته لتسفر عملية التفتيش عن ضبط 150 ألف دج عبارة عن أوراق نقدية مزورة من فئة 200 دج ومبلغ مالي يقدر بـ 430 ألف دج تمثل عائدات ترويج الأوراق النقدية المزورة.