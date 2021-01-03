تفكيك جمعية أشرار لتزوير العملة الوطنية بالعاصمة

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر من توقيف أفراد جمعية أشرار تتكون من خمسة أشخاص لتورطهم في قضية التزوير واستعمال المزور في الأوراق النقدية من العملة الوطنية, حسبما أفاد به الاحد بيان للمديرية العامة للامن الوطني

و أضح البيان ان مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر تمكنت من توقيف أفراد جمعية أشرار تتكون من (05) أشخاص تتراوح أعمارهم بين (19 و29) سنة لتورطهم في قضية التزوير واستعمال المزور في الأوراق النقدية من العملة الوطنية وطرحها للتداول في السوق الوطنية باستعمال مركبة. و اشار البيان الى أن حيثيات القضية تعود إلى حصول المصالح المحققة على معلومات مفادها تداول أوراق نقدية مزورة من العملة الوطنية لتباشر على إثرها عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية بوزريعة تحريات ميدانية أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيهم وبمواصلة التحريات تم توقيف المشتبه فيهم وعددهم خمسة (05) أشخاص و مكنت العملية من حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية مزور ومهيأة للتداول في السوق الوطنية قدره (75) مليون سنتيم وسيارة سياحية كانت تستخدم في نشاط طرح العملة بالأسواق وسلاحين أبيضين. بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها تم تقديم المشتبه فيهم الخمسة أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا,