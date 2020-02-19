تفعيل المجلس الوطني السياحة

كشف وزير السياحة، حسن مرموري أمس الأربعاء، عن تفعيل المجلس الوطني للسياحة، ووضعه تحت سلطة العليا والمباشرة للوزير الأول وذلك على أمل انعاش هذا القطاع واسهامه في خلق الثروة ومناصب عمل جديدة

وقال مرموري في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك إنه أخيرا، تم تفعيل المجلس الوطني للسياحة مشيرا إلى أنه يعدّ مكسبا هاما للقطاع، باعتبار هذا المجلس طالما ما طالب به المتعاملون والشركاء الفاعلون في قطاع السياحة في الجزائر وأكد وزير السياحة أن تفعيل هذه الهيئة متعددة القطاعات الوزارية ووضعها تحت السلطة العليا والمباشرة للسيد الوزير الأول، يعتبر في حد ذاته إشارة سياسية قوية للإقلاع بصناعة سياحية وطنية تنافسية منتجة ومبدعة خلاقة للثروة ولمناصب شغل دائمة .

وفي انتظار أن يقوم هذا المجلس بدوره ينتظر من القطاع كما قال سابقا الوزير مروري إجراءات تشجيعية أخرى لدعم القطاع الذي ظل راكدا منذ سنوات ولعل في مقدمتها تسهيل منح التأشيرة للسياح الأجانب وكذا تحسين الخدمات وضمان جودتها خاصة وان قطاع السياحة رصدت له إمكانيات ضخمة في السنوات الأخيرة ولم يتمكن من أداء الأدوار المنتظرة منه وهي تحسين مرتبة الجزائر السياحية وكذا خلقه للثورة ومناصب العمل الجديدة.

باية ع