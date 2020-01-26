تفعل منظومة الإنذار عبر 16 ولاية بسبب الهزات الأرضية المتكررة

قررت المديرية العامة للحماية المدنية، تفعيل منظومة الإنذار لمفارز الدعم والتدخل الأولي للحماية المدنية عبر 16 ولاية.

وحسب ما أفاد به، اليوم الأحد، بيان لذات الهيئة، يأتي هذا على إثر الزلزال الذي ضرب ولاية جيجل أول أمس الخميس.

وتقرر تفعيل هذه منظومة الإنذار بكل من ولايات باتنة، قسنطينة، أم البواقي، سطيف، برج بوعريريج، بجاية، سكيكدة، ميلة، البويرة.

كما تم تفعيله يكل من تيبازة، البليدة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، المدية والجلفة.

ويأتي هذا في إطار تطبيق برنامج نشاطات المديرية العامة للحماية لسنة 2020، وعلى إثر الزلزال الذي ضرب ولاية جيجل يوم 24 فيفري 2020.