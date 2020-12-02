تفاقم “ندرة الأدوية” لمستويات خطيرة

إنشاء خلية يقظة للتحقيق “ضرورة قصوى”

طالب رئيس نقابة الصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري، أمس، بضرورة إنشاء خلية يقظة للقيام بتحقيقات ميدانية لتشخيص مشكل ندرة الأدوية مع المتعاملين، مؤكدا أنه لم يسبق للجزائر أن بلغت هذا المستوى من ندرة الأدوية من قبل.

وقال بلعمبري في تصريح للإذاعة الجزائرية، إن هناك 302 دواء نادر في السوق، من بينها أدوية أساسية، مشيرا في ذات السياق، أن قضية ندرة الدواء ليست بالجديدة ولا يمكن التستر عليها.

وأضاف ذات المتحدث، أن المسؤولين أكدوا بأنه لن تكون هناك ندرة للأدوية إلى نهاية هذه السنة، لكن الأرقام المسجلة لا تدفعنا للتفاؤل، خاصة وأنها مرشحة للارتفاع لافتا أن نفس التصريحات كانت تؤكد أنه سيتم قبل نهاية السنة اقتصاد 500 مليون دولار من فاتورة الاستيراد واستبدالها بأدوية منتجة محليا، لكن لم يحدث أي من هذا.

وأرجع رئيس نقابة “سنابو” أسباب هذه الندرة إلى مشكل التماطل في إمضاء برامج الاستيراد، وغياب المراقبة والشفافية، نظرا لغياب الرقمنة التي لعبت دورا في تفاقم هذا المشكل.

مريم خميسة