تفاصيل عملية إجلاء الجزائرين العالقين في الخارج

🔴 عمليات اجلاء الجزائريين تتواصل:

🔴8511 مواطن جزائري عالق في الخارج تمت إعادتهم إلى أرض الوطن في المرحلة الثانية للاجلاء التي انطلقت من 20 الي غاية 28 جويلية الجاري.

🔹من المنتظر اجلاء بقية المواطنين المعنيين بالعملية على متن الرحلات المبرمجة إلى غاية تاريخ 30 جويلية الجاري.

🔴المرحلة الثالثة من عملية لاجلاء ستنطلق بداية شهر اوت القادم.

🔹 ثلاثة عشر (13) رحلة مبرمجة خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 9 أوت 2020.

🔹9 رحلات تنطلق من أربع 4 مطارات كبرى يتم فيها تجميع المواطنين الجزائريين العالقين في العديد من البلدان حول العالم.

⬅مطار دبي: برمجت انطلاقا منه رحلتان (2) بتاريخ 4 أوت و 7 أوت خصصتا لإجلاء المواطنين العالقين في الإمارات العربية المتحدة وأولئك الحائزين على تذاكر شركة طيران الإمارات العائدين من كوريا الجنوبية، بنغلاديش، الصين، الفيتنام، تايلاندا، أستراليا، مدغشقر وكينيا.

⬅مطار إسطنبول: بالنسبة للمواطنين الجزائريين العالقين بتركيا الذين سينضم إليهم المواطنون الحائزون على تذاكر سفر على متن الخطوط الجوية التركية العالقون في شمال جزيرة قبرص وفي جمهورية أذربيجان للعودة على متن رحلة بُرمجت يوم 5 أوت.

🔹رحلتان (02) أخريان. تخصص الأولى المبرمجة يوم 6 أوت لإجلاء المواطنين العالقين بتركيا.

🔹 تخصص الرحلة الثانية المبرمجة يوم 9 أوت لإجلاء ما تبقى من المواطنين العالقين بتركيا الذين سينضم إليهم المواطنون الحائزون على تذاكر شركة الخطوط الجوية التركية العائدون من الفيتنام، تايلاندا، مدغشقر وباكستان،

المواطنون العالقون في سوريا ولبنان سيتم تجميعهم في مطار بيروت الدولي

⬅مطار الدوحة: رحلة مبرمجة يوم 8 أوت بالنسبة للمواطنين العالقين بقطر، ينضم إليهم المواطنون الحاملون لتذاكر السفر لشركة الطيران القطرية العائدون من كوريا الجنوبية، باكستان، بنغلاديش، اليابان، تايلاندا، أستراليا، مدغشقر، كينيا وتنزانيا؛

⬅مطار باريس: برمجت ثلاث (3) رحلات أيام 4 و 5 و 9 أوت تخصص لإجلاء المواطنين العالقين في فرنسا. وينضم إليهم المواطنون الحاملون لتذاكر شركة الطيران الفرنسية AIR FRANCE العائدون من البرازيل، كوبا، المكسيك، الأرجنتين، كولومبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية وبعض الدول الإفريقية الأخرى.

🔴 أربعة (04) رحلات أخرى خلال نفس الفترة

🔹واشنطن: يوم 5 أوت لإجلاء ما تبقى من المواطنين العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية؛

🔹جدة (المملكة العربية السعودية): يوم 6 أوت.

🔹جوهانسبورغ (جنوب إفريقيا): يوم 6 أوت مـرورا بـكـل مــن لــوانــدا (أنغولا)، ليبروفيل (الغابون) وأبيدجان (كوت ديفوار).

🔹بغداد (العراق): يوم 8 أوت مرورا بالكويت.

كما يوجد قيد الدراسة والبرمجة تنظيم رحلات أخرى من هذه العواصم وغيرها بالإضافة إلى ملف إجلاء ما تبقى من مواطنينا العالقين في تونس وموريتانيا.