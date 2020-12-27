تفاصيل صادمة للسلالة الجديدة لفيروس كورونا

قال عالم الفيروسات في مركز “غاماليا” الروسي، فيكتور زويف، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا حافظت على نفس الخصائص والمكونات، وما يميزها فقط سرعة الانتشار.

وأوضح زويف أن كل ما يميز السلالة الجديدة لفيروس كورونا هي سرعة الانتشار، مضيفا أن الفيروس حافظ على الخصائص المسببة للمرض، وأن المستضدات التي يتصدى بها الجسم للفيروس لم تتغير، وبالتالي فإن اللقاحات التي تم إنتاجها تحافظ على فعاليتها ضد السلالة الجديدة.

ووفقا للخبير في مجال الفيروسات فإن ظهور السلالة الجديدة لا تثير مخاوف، داعيا إلى ضرورة مراعاة التدابير الوقائية المعمول بها.