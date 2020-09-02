تفاصيل بيع رؤوس قوائم الأفلان

*سعيد بوتفليقة كان يسير الجبهة بالهاتف وهو مخمور

* رأس القائمة ب 07 ملايير سنتيم

* طليبة: أبلغت المخابرات بالمؤامرة

*ولد عباس: سلال بدوي ولوح متورطون

عاشت صبيحة أمس محكمة الجنح بسيدي أمحمد بالعاصمة مناوشات ساخنة ما بين النائب بهاء الدين طليبة والأمين العام لجبة التحرير الوطني السابق جمال ولد عباس ونجليه ، حيث كشفت المحاكمة الأطراف التي كانت تقف وراء إعداد قوائم الأفلان ، حيث فجر اسكندر ابن جمال ولد عباس فضيحة من العيار الثقيل تخص تحكم السعيد بوتفليقة في زمام الأمور وأن أباه مجرد منفذ ، ولعبة في يد السعيد وجماعته وأن من اعد القوائم هم نور الدين بدوي، عبد المالك سلال، والطيب لوح ، وأن السعيد بوتفليقة كان يعطي الأوامر لوالده عبر الهاتف وهو في حالة سكر ، نافيا التهم الموجهة له فيما تعلق بتبييض الأموال، كاشفا أنه عند تفتيش منزله تم العثور به على 4 ملايير و800 مليون سنتيم نقدا، ومبلغ آخر بالأورو، وانه كابر في الخير ولا يحتاج المال ، وكل ما يربطه بالنائب طليبة انه طلب منه مساعدته في إنشاء ميناء جاف ، مشيرا أن أباه كان خضرة فوق طعام لاغير وأن طليبة هو من يتمتع بالنفوذ . من جهته كشف كشف النائب البرلماني بهاء الدين طليبة ، أنه من أبلغ عن الفساد والمؤامرة التي كانت تحاك ضد جبهة التحرير الوطني من خلال بيع رؤوس قوائم الترشح بإسم جبهة التحرير الوطني للتشريعيات وقد وصل رأس القائمة إلى 07 ملايير سنتيم طلبها منه ولد عباس ونجليه وعرضا عليه مخطط لتمويل الحملة الانتخابية، الأمر الذي جعله يتحلى بالشجاعة ويتوجه بشكوى إلى رئيس جهاز المخابرات طرطاق والذي كلفه بإبلاغ العدالة بالتجاوزات، من جهته أكد جمال ولد عباس قضية بيع رؤوس القوائم الانتخابية للأفلان،وأنه تعرض لضغوط من العصابة لإتمام العملية كاشفا اتصاله بشقيق الرئيس السابق ومستشاره، سعيد بوتفليقة، بمجرد علمه بخبر توقيف نجليه اللذان كلفا بالعملية ، مدعما كلامه بان السعيد فرض عليه تواجد كل من الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، ووزير الداخلية نور الدين بدوي، ووزير العدل الطيب لوح، أثناء إعداد القوائم ، ولم تفرض رؤوس القوائم إلا في حالات معينة وأن طليبة لم يكن أصلا على رأس قائمته، خاتما كلامه بأن إنهاء مهامه من على رأس الحزب كان بسبب عدم تعاونه في العملية، وأنه تلقى مكالمة من المرادية لاستدعائه على السابعة صباحا ورغم أنه أنه رفض الاستقالة، لكن تم إنهاء مهامه، هذا ولاتزال محاكمة ولد عباس وطليبة والكسندر قائمة في حين يبقى الوافي ولد عباس في حالة فرار .

التماس 10 سنوات سجنا لطليبة واسكندر ولد عباس

التمس النائب العام لدى محكمة سيدي أمحمد الأربعاء عقوبة 10 سنوات سجن نافذة وغرامة ب8 مليون دينار غرامة في حق النائب بهاء الدين طليبة وهي نفس العقوبة في حق إسكندر ولد عباس وأقصى عقوبة في حق شقيقه الفار الوافي فيما تم التماس 7 سنوات في حق خلادي بوشناق و3 سنوات ومليون غرامة مالية في حق حبشي مع مصادرة جميع أملاك المتهمين.

باية.ع/بن ترار.م