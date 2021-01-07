تغيير منصب محرز يثير إستغراب المتتبعين

شارك الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي لأول مرة، أساسيا مع النادي بعد أربع مباريات على التوالي قضاها على دكة البدلاء “البريميرليغ”، اكتفى خلالها بالمشاركة في 22 دقيقة فقط، عندما كان حاضرا أمام مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وبعيدا عن تأهل زملاء قائد المنتخب الجزائري إلى النهائي، بعد الفوز بالديربي المثير بهدفين دون رد، فإن مشاركة محرز في المواجهة لم تكن بالإيجابية التي كان يريدها هو ويرغب فيها كل عشاقه.

غوارديولا أشرك النجم الجزائري في مركز مهاجم ثان، وهو غير متعود على هذا المكان ولا يملك حتى المقومات الأساسية من أجل إتقان هذا الدور، على اعتبار أنه يفضل اللعب على الجهة اليمنى التي أبرزته إلى العالم كنجم كروي بارز يجيد أسلوب التلاعب بالمدافعين وصناعة الأهداف وتسجيلها بلمسته الساحرة من رواقه المفضل.

والغريب أن محرز كان اللاعب الأول وحتى الوحيد الذي طالته تغييرات المدرب الإسباني في هذه المباراة، حيث خرج في الدقيقة 79 وجرى تعويضه باللاعب الإسباني رودري، ما يؤكد مرة أخرى أن نجم ليستر سيتي السابق هو الحلقة الأضعف في المان سيتي والضحية رقم واحد لفلسفة بيب.