تغيير في مواقيت الحجر المنزلي بمناسبة شهر رمضان المبارك

بادر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بعد التشاور مع اللجنة العلمية والسلطة الصحية حول تطور وباء كوفيد 19، الذي أبرز استقرار الوضع الصحي، إلى التوقيع، بعد موافقة رئيس الجمهورية، على مرسوم تنفيذي أقر بموجبه تخفيف مواقيت الحجر الصحي ابتداء من اليوم الأول لشهر رمضان الفضيل.

وتقرر رفع الحجر الشامل في ولاية البليدة وتصبح الولاية خاضعة للحجر الصحي من 2 زوالا إلى السابعة صباحا.

كما تقرر تعديل مواقيت الحجر من 5 مساء إلى 7 صباحا في الولايات التسعة التي كان الحجر يشملها ابتداء من الثالثة زوالا، ويتعلق الأمر بولايات الجزائر وعين الدفلى والـمدية، وسطيف، ووهران، وتيزي وزو، وتيبازة، وبجاية وتلمسان.

والإبقاء على مواقيت الحجر الـمطبقة على باقي ولايات البلاد من الساعة السابعة (19h00) مساء إلى الساعة السابعة (07h00) صباحا.

وحسب بيان الوزارة الأولى، فقد “تقرر هذا التخفيف لدعم مواطنينا الذين تحلوا باليقظة وبذلوا مجهودا يستحق الثناء، من خلال تقيدهم، بكل مسؤولية، فرديا وجماعيا، بتدابير الوقاية التي اتخذتها السلطات العمومية، مما سمح إلى حدّ الساعة باحتواء الوباء والحد من انتشاره”.

ومع ذلك، -أضاف بيان الوزارة الألى- لا تزال تسجل للأسف بعض سلوكيات عدم الإنضباط التي يتعين أن يوضع لها حد، انطلاقا من أن استمرارها قد يزيد من احتمالات العدوى فيتطور بالتالي عدد الاستشفاءات والوفيات بشكل خطير، مما قد يؤدي بالسلطات العمومية إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الـمخففة؛ لأن الأمر يتعلق بأمن الـمواطنين والبلاد بأسرها.

وبهذه الـمناسبة، جددت الحكومة نداءاتها إلى الـمواطنين وتدعوهم إلى البقاء في يقظة والاستمرار بصرامة في الامتثال لإجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي والحماية التي تظل أنسب حلّ لوقف زحف هذا الوباء.

وجدير بالإشارة أن تعديل نظام الحجر أو الإبقاء عليه، يتوقفان على مدى تطور الوضعية الوبائية. وهكذا، فإن استقرار الوضعية من شأنه أن يسمح للسلطات العمومية بإقرار تدابير إضافية مخففة في مجال الحجر الصحي، يضيف البيان.