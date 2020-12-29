بعض المسؤولين خانوا ثقة الرئيس

الانتخابات ستكون نهاية مارس وبداية أفريل و البداية بالتشريعيات

توقع عضو مجلس الأمة فؤاد سبوتة أن يقدم رئيس الجمهورية عل إجراء تغيير حكومي وحركة في سلك الولاة قريبا بعد عودته من فترة النقاهة ، بعد الحصيلة الهزيلة لعدد من أعضاء الحكومة والولاة خلال الأزمة الصحية التي عاشتها البلاد ما يقارب 10 أشهر.

فتح عضو مجلس الأمة فؤاد سبوتة أمس خلال حلوله ضيفا على حصة “مانشيت” التي ينتجها مجمع الوسط النار على بعض أعضاء الطاقم الحكومي وعدد من الولاة، حيث اتهمهم بخيانة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سواء على المستوى المحلي أو على المستوى المركزي، في حيت توقع أن تجري الاستحقاقات الانتخابية نهاية شهر مارس و بداية شهر أفريل، على أن تكون البداية بالتشريعيات.

واعتبر فؤاد سبوتة أن غياب الرئيس بسبب مرضه كان فرصة له لمعاينة عمل المسؤولين أدائهم في الوضع الصعب الذي تعيشه الجزائر، مشيرا أنهم خانوا ثقة الرئيس على جميع المستويات، متوقعا تغييرات في الإدارة المركزية ،والمحلية ،وحتى في أعضاء الحكومة العودة القريبة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث:” ولاة ووزراء فشلو في تحقيق التغيير المنشود، والعديد من المسؤولين منذ توليهم المناصب لم يقوموا بأي مبادرة أو يتخذوا أي قرار، للأسف الاختيارات كانت خاطئة على مستوى المناصب القيادية ،و على مستوى الولاة أو الحكومة، وساهموا في تأزيم الوضع أكثر، التغيير أصبح حتمية قصوى “.

وأكد فؤاد سبوتة أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون له الإرادة السياسية في إحداث التغيير المنشود إلى الجزائر الجديدة، لافتا أن الظرف الذي تعيشه البلاد منذ قرابة 10 أشهر عطلت تجسيد برنامجه والإصلاحات التي تعهد بها.

الرئيس كان عند وعده

وثمن فؤاد سبوتة التزام الرئيس عبد المجيد تبون بالإصلاحات التي تعهد بها خلال حملته الانتخابية، أبرزها تعديل الدستور وتعديل قانون الانتخابات والذهاب إلى محليات وتشريعيات مسبقة.

وفي السياق ذاته، قال عضو مجلس الأمة:” الرئيس خلال حملته الانتخابية تعهد بإصلاحات عميقة، و كان عند وعده، حيث باشر عدة إصلاحات على الصعيد السياسي في مقدمتها التعديل الدستوري، و حاليا العمل على تعديل قانون الانتخابات من أجل الذهاب إلى تشريعيات و محليات مسبقة”.

واعتبر عضو مجلس الأمة فؤاد سبوتة أن خطوة رئيس الجمهورية بمباشرة الإصلاحات من الدستور دليل قاطع على الذهاب إلى إصلاحات سياسية، و هذا ما أكده من خلال قراره بإعداد قانون الانتخابات الجديد و الذهاب إلى محليات ،و تشريعيات مسبقة، بهدف إحداث قطيعة مع الممارسات السابقة التي أثرت على سيرورة العمل السياسي.

وبخصوص الدستور الجديد، قال المتحدث:” الدستور الجديد أصبح أمر واقع، وهو ينتظرعودة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للتوقيع عليه ،وإصداره في الجريدة الرسمية، لابد من الاستفادة من النقائص المطروحة، و أهم شيء في اعتقادي هوهل أصبنا في إعداد هذا الدستور، و هل هذا الدستور يرتقي لأمال و مطالب الحراك الشعبي “.

قانون الانتخابات الجديد أصبح جاهزا

في حين، اعتبر المتحدث أن عزم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على الذهاب إلى محليات وتشريعيات مسبقة، يؤكد ضرورة أن يواكب المشهد السياسي الجزائر الجديدة التي يتطلع لها الشعب الجزائري.

و اشار سبوتة أن قانون الانتخابات الجديد أصبح جاهزا بعد قرار رئيس الجمهورية بإعداده من قبل السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، في حين أشار أنه كان من المفروض توسيع اللجنة حتى تكون مخرجاتها دفعة للمشهد السياسي.

و أكد عضو مجلس الأمة أن قانون الانتخابات يجب أن يحدث قطيعة مع الممارسات السابقة خاصة فيما تعلق بشراء الذمم ،و المناصب التي تميزت بها المرحلة الماضية، مشددا أن قانون الانتخابات يتطلع لإرادة الشعب و يبتعد عن الممارسات السابقة.

وقال عضو مجلس الأمة :” التحدي هو إقناع الشباب في الانخراط في العمل السياسي،خاصة أن الأساليب الماضية كانت سبب في العزوف عن العملية السياسية ،و الانتخابات بالدرجة الأولى،و نحن نشدد على ضرورة إحداث قطيعة مع الممارسات السابقة التي أثرت على سيرورة العمل السياسي “.

الممارسات السابقة أثرت على صورة الأحزاب

فيما تعلق بمستقبل الأحزاب السياسية في المرحلة المقبلة، اعتبر سبوتة أن الأحزاب المتجذرة التي تملك قاعدة شعبية لن تتأثر، و لكنها مطالبة بتغيير أساليبها ،و تصيح مسارها ،و تقديم الكفاءات في الاستحقاقات المقبلة ، خاصة بأن الممارسات السابقة أثرت على صورة هذه الأحزاب بالنسبة للمناضلين و الشعب

وباء كورونا عطل مشروع رئيس الجمهورية

واعتبر فؤاد سبوتة أن سنة 2020 كانت استثنائية بسبب جائحة كورونا، مشيرا أن الوباء جمد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية و الثقافية، و عطل مشروع رئيس الجمهورية في تطبيق الإصلاحات على جميع الأصعدة لتحقيق برنامجه الانتخابي التي تعهد به في حملته الانتخابية

لا يمكن إنكار جهود الدولة في مجابهة الوباء

وأكد عضو مجلس الأمة فؤاد سبوتة أنه لا يمكن إنكار جهود الدولة في مواجهة وباء كورونا، رغم الاختلالات وحالة الارتباك والتأخر في اتخاذ القرارات في بداية الأزمة الصحية، مشيرا أنها سرعان ما تداركت ذلك ،ولفت فؤاد سبوتة أن الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد منذ قرابة 10 أشهر أكدت أن المنظومة الصحية في الجزائر منظومة هشة ومريضة، وأبانت عجزها خاصة بعد النقص الفادح المسجل في الوسائل والتجهيزات ،والهياكل، وحتى الطواقم الطبية ،والشبه طبية التي وجدت نفسها تجابه الوباء في ظل منظومة صحية مهترئة على حد قوله.

وأشار المتحدث أن جائحة كورونا أبانت العديد من الاختلالات، مشددا على أنه جان الوقت في إنشاء خلايا أزمة في مختلف القطاعات الوزارية، يكون دورها التشخيص وتقديم المعطيات والتوصيات تضم الفاعلين والخبراء في القطاع، بعيدا عن التزلف.

وقال عضو مجلس الأمة :” سبق لي أن تدخلت في عرض برنامج الحكومة، و طالبت بضرورة النهوض بالمنظومة الصحية و دعمها، ورفع التجميد عن المشاريع الصحية “وندد المتحدث بغياب التنسيق بين القطاعات الوزارية، مشددا على ضرورة معالجة جذرية لذلك، بنظرة استشرافية .

الحكومة مطالبة بالابتعاد عن سياسة التخوين

دق فؤاد سبوتة ناقوس الخطر بخصوص المؤسسات الاقتصادية التي تضررت بفعل جائحة كورونا، مشددا أن الحكومة مطالبة بالابتعاد عن سياسة التخوين و دعم هذه المؤسسات خاصة فيما تعلق بإعادة الجدولة و مسح الضرائب، لخلق مناخ يسمح باستمرار النشاط حتى تعمل هذه المؤسسات بأريحية.

و رافع المتحدث لضرورة البحث عن بدائل اقتصادية عن المحروقات، مثمنا خطوة الرئيس لإعادة الاعتبار لقطاع المناجم من خلال إنشاء وزارة للمناجم، قائلا :” الجزائر يمكن أن تستفيد كثيرا من هذا القطاع ، حيث يمكن توفير على مدى 4 سنوات ملايير الدولارات ، الجزائر تستورد في سنة واحدة مليار دولار من الأتربة المستعملة في مصانع السيراميك، و هذه المادة موجودة في الجزائر و يمكن الوصل إلى تصديرها إلى الخارج “.

ورد فؤاد سبوتة على الانتقادات التي طالت مجلس الأمة باعتبار أنه لا يؤدي أي دور، لافتا بأن المجلس يصم النزهاء ،والوطنيين، وقام بالعديد من المبادرات والخرجات الميدانية للكثير من الولايات للوقوف على قطاع التربية، هناك ديناميكية في عمل المجلس، كما ثم تسجيل خرجات للجان التحقيق وهي سابقة في مجلس الأمة “.

إيمان لواس